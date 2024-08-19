Dilan Polat tahliye edildi!

Kara para aklama suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kararın ardından cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

Kara para aklama suçlamasıyla Kasım ayından bu yana tutuklu yargılanan Dilan Polat’ın tahliyesine karar verildi. Cezaevinden çıkan Polat’tan ilk görüntüler geldi. Fenomen ismin sevinç çığlıkları atması dikkat çekti. Dilan Polat önce kardeşi Sıla Doğu’ya ardından kızı Nilda’ya sarıldı. Polat’ın uzun süre ablasına sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını yanıtlamazken kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.

Yakınları cezaevi önünde bekledi

Anadolu Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi verdiği kararla birlikte hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan ve yaklaşık 10 aydır hapiste bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakınları Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde beklemeye başladı. Bekleyenler arasında aynı dönemde cezaevi girdikten sonra tahliye olan Sıla Doğu’nun da yer aldığı görüldü.