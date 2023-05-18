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DOĞANIN UYANIŞI/HIDIRELLEZ” SERGİSİ İSTANBUL LALE VAKFI’NDA AÇILDI…

DOĞANIN UYANIŞI/HIDIRELLEZ” SERGİSİ İSTANBUL LALE VAKFI’NDA AÇILDI…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2023 - 14:43

LALE VAKFINDA BALKAN RÜZGARI…

Koleksiyoner ve moda tasarımcısı Müesser Kurt’un, “Doğanın Uyanışı/Hıdırellez” adını verdiği sergisi sanatseverler ile İstanbul Lale Vakfı’nda küçük bir defile ile buluştu. Sergide, Müesser Kurt’un 30 yıldır Balkan ailelerden tek tek topladığı Rumeli/Balkan kültür mirasına ait halk kıyafetleri yer alıyor. Sergide ayrıca, Kurt’un Rumeli/Balkan kültürü ile Osmanlı kültürünü harmanladığı, lale figürünün nakış, baskı ve oyalarla ön plana çıktığı İstanbul Lale Vakfı için hazırlanmış kıyafet koleksiyonu da yer alıyor. “Doğanın Uyanışı/Hıdırellez” Sergisi, 17-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında açık kalacak.

1966 yılında Yugoslavya’da doğan ve 1967 yılında henüz iki aylıkken Türkiye’ye ailesiyle birlikte göç eden, koleksiyoner ve moda tasarımcısı Müesser Kurt, 2004 yılından bu yana Balkan kültürünü düzenlediği defileler ve açtığı sergiler ile tanıtıyor. Kurt, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 32 milyon Rumeli/Balkan kökenli vatandaşımızın halk kıyafetlerinin en belirgin örneklerinden oluşan 250 parçalık çok özel bir koleksiyona sahip. Kurt “Doğanın Uyanışı/Hıdırellez” Sergisi’nde Rumeli/Balkan kıyafetlerini, Osmanlı kıyafetlerinde en çok kullanılan çiçek olan lale figürü ile birleştiriyor.

 

 

400 yıldan fazla Osmanlı hakimiyetin de olan Balkan ülkelerinin yemeğinden kıyafetine birçok alanda Osmanlı izlerine rastlandığını belirten Kurt, “Osmanlı esintilerini her yerde görüyoruz. Kıyafet kültürü Osmanlı ile bağdaştırılmış. Ancak Rumeli/Balkan kıyafetlerinde ağırlıklı olarak gül, sümbül gibi çiçek figürleri kullanılmış olmasına karşın Osmanlı’da tekstilden mimariye her yerde lale figürü bulunuyor. Hikayeleri olan, acı, mutluluk, hüzün görmüş, pazardan gezmeye, düğünden göçe kullanılmış Rumeli/Balkan kıyafetlerini 30 yıldır topluyorum. Artık hiçbir yerde üretilmeyen kumaşlar, nakışlar, oyalarla süslenmiş kokusu olan kıyafetleri, Osmanlının lalesi ile harmanlamış olmak benim için çok anlamlı.” dedi.

Müesser Kurt tarafından, antika değeri olan kıyafetler yorumlanarak oluşturulan, gündelik yaşamda kullanılabilecek kıyafetler de İstanbul Lale Vakfı’nda satışa sunuldu.

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