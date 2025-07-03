Yenidoğan Çetesi Davasında Önemli Gelişme: 3 Tahliye Kararı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Yenidoğan Çetesi davasında, tutuklu sanıklar Hüseyin Günerhan, Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay hakkında tahliye kararı verildi. Üç sanık, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, karakola imza verme yükümlülüğü de uygulandı.

Mahkeme heyeti ayrıca bazı tutuksuz sanıklar üzerindeki adli kontrol tedbirlerini de kaldırdı.

Duruşmanın üçüncü günü yapılan savunmaların ardından alınan ara kararla birlikte davaya Eylül ayında devam edilmesine hükmedildi.

İddianamede, doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında “kasten öldürmenin ihmaliyle işlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 177 yıl ile 582 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıl ile 589 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası isteniyor.

Toplamda 57 sanığın yargılandığı davada, diğer 44 sanık hakkında da çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezaları talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul’daki 9 özel hastane ile Tekirdağ Çorlu’daki 1 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmiş ve yeni doğan bebeklerin kamu hastanelerine sevki sağlanmıştı.