Son dakika: Sivil gemiyi füze ile vurdular!

Son dakika: Sivil gemiyi füze ile vurdular! Rusya’nın Mariupol kuşatmasında şok görüntüler…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken Rus güçlerinin, liman kenti Mariupol’u kuşattığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer, stratejik kentteki durum için ‘Leningrad kuşatması’ benzetmesi yaptı. Öte yandan Karadeniz kıyısında bu sabah çekilen görüntüler dünya çapında ses getirdi, limandaki bir kargo gemisi füzeyle vuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Ukrayna İçişleri Bakanı, Mariupol’un çevresinin sarıldığını açıkladı. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Olvia limanında Bangladeş’e ait bir kargo gemisinin füze tarafından vurulduğunu ve bir mürettebatın hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkili, Bangladeş bayraklı Banglar Samriddhi’nin tamamı Bangladeş uyruklu 29 mürettebatın bulunduğunu ve 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasının ardından Olvia limanında mahsur kaldığını belirtti.

Çarşamba akşamı vurulan gemiden sosyal medyada yayınlanan videolar, mürettebat üyelerinin yardım istediğini gösterdi. Videolardan birinde, geminin ikinci mühendisi gemiye bir roket çarptığını ve bir mürettebatın zaten öldüğünü söyledi.

Denizci, “Güç kaynağımız yok. Acil durum jeneratörü güç kaynağı çalışıyor. Ölümün eşiğindeyiz. Henüz kurtarılamadık. Lütfen bizi kurtarın” ifadelerini kullandı.

Başka bir videoda ise, Asiful Islam Asif adlı ekip üyesi, “Lütfen bizi kurtarın” dedi.

Bangladeş Denizcilik Şirketi’nden Dutta, videolardan haberdar olduğunu söyleyerek, daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Birçok denizcilik şirketi, etkilenen Karadeniz limanlarına ve Ukrayna’daki diğer terminallere seferleri askıya aldı. 24 Şubat’tan bu yana en az üç ticari gemi bombalandı.

MARİUPOL İKİ GÜNDÜR AĞIR TOP ATEŞİNE TUTULUYOR

Rusya’nın güneyde Kırım’dan yukarı, kuzeyde de Donbass’dan aşağı doğru ilerleyen güçlerini birleştirerek Ukrayna’nın Azak Denizi’yle kıyısını kesmeye çalıştığı kent iki gündür ağır top ateşine tutuluyor.Kent belediyesinden yapılan açıklamada, Rus güçlerinin ‘kasten sivil altyapıyı hedef aldığı’, su, ısınma ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanamadığı belirtildi. Tahliyelerin de engellendiği savunulurken, “Gıda tedarikini kesiyorlar, bizi tıpkı eski Leningrad’da olduğu gibi ablukaya alıyorlar” denildi.

‘ELEKTRİK, SU VE ISINMA ALT YAPILARINI YOK ETTİLER’

Açıklamada, “Yedi gündür Mariupol’da yaşamın devam etmesi için kritik önemdeki altyapıyı yok ediyor. Işığımız, suyumuz ve ısınmamız yok” ifadeleri kullanıldı. Kentten çıkış için insani koridor açılması adına çalışmaların sürdüğü belirtilirken, “Mariupol ateş altında. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar acı çekiyor. Bu, Ukrayna halkına yönelik bir soykırım” denildi.Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Anton Herashçenko da, kentin etrafının sarıldığını söyleyerek “İşgalciler burayı kuşatma altındaki Leningrad’a dönüştürmek istiyor” dedi.