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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ocak 2024 - 13:15
Denizli il merkezi ve ilçelerinde 7 TL’ye satılan ekmeğin yarından itibaren 8 TL’ye satılacağı duyuruldu.Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmiş, ancak 8 Temmuz 2023 tarihinde yeni bir zamla fiyatı 7 TL’ye yükseltilmişti.

Gramajı değişmeyecek olan ekmeğin fiyatının 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL’den 8 TL’ye yükseltildiği belirtildi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, bu yeni fiyatlandırmanın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.

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