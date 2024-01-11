Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Denizli il merkezi ve ilçelerinde 7 TL’ye satılan ekmeğin yarından itibaren 8 TL’ye satılacağı duyuruldu.Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmiş, ancak 8 Temmuz 2023 tarihinde yeni bir zamla fiyatı 7 TL’ye yükseltilmişti.

Gramajı değişmeyecek olan ekmeğin fiyatının 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL’den 8 TL’ye yükseltildiği belirtildi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, bu yeni fiyatlandırmanın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.