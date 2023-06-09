Yeniden İletişim Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden İletişim Başkanı olarak atanan Fahrettin Altun, teşekkür açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.