İstanbul Otogarı’nda Doluluk %95’e Ulaştı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram hareketliliği başladı. Yetkililer, esas yoğunluğun 4 Haziran itibarıyla beklenildiğini belirtti. Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı‘nda hareketlilik başladı. Memleketine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları, doluluk oranının %90-95 seviyelerine ulaştığını, ancak bu yıl geçen yıla kıyasla daha düşük talep olduğunu açıkladı. 4 Haziran’da Zirve Bekleniyor Firma yetkilileri, tatilin kısa olması ve okulların henüz kapanmaması nedeniyle esas yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü yaşanmasını bekliyor. Bazı firmalar ek sefer planlamazken, mevcut seferlerin çoğunda biletler tükenmiş durumda. Bilet Fiyatlarında Yüzde 30 Artış Bilet fiyatları, geçen yıla kıyasla ortalama %30 oranında arttı. İstanbul’dan Gaziantep, Diyarbakır, Van gibi şehirler için fiyatlar 1000-2500 TL arasında değişiyor. Bu durum özellikle öğrenciler ve kalabalık aileler için ulaşımı daha maliyetli hale getiriyor. Bazı Firmalar Yoğunluktan Memnun Değil Bazı otobüs firmaları, fiyatların yüksekliği nedeniyle vatandaşların seyahat etmekte zorlandığını belirtiyor. Bayram yoğunluğunun geçmiş yıllara göre daha sakin geçtiği ifade ediliyor.