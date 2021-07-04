Ayça Erturan: Büyük şok geçirdim!

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Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oluyor. Kız bebekleri olacağını öğrenen çiftten Erturan, “Hiç beklemiyordum. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna…” dedi

2014 yılında merhum Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu.

KIZ BEBEK GELİYOR!

İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu. Ünlü oyuncu, “Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. ‘Kesin oğlan’ falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna… Gerçekten çok şaşkınım” şeklinde konuştu.