HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ayça Erturan: Büyük şok geçirdim!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ayça Erturan: Büyük şok geçirdim!
19 views
04 Temmuz 2021 - 9:43
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oluyor. Kız bebekleri olacağını öğrenen çiftten Erturan, “Hiç beklemiyordum. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna…” dedi

2014 yılında merhum Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu.

KIZ BEBEK GELİYOR!

İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu. Ünlü oyuncu, “Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. ‘Kesin oğlan’ falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna… Gerçekten çok şaşkınım” şeklinde konuştu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Financial Times’tan çarpıcı Erdoğan analiziFinancial Times’tan çarpıcı Erdoğan analizi
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Bodrum tatili sürüyorEce Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Bodrum tatili sürüyor
Melis Sezen, sezonu Bodrum’da açtıMelis Sezen, sezonu Bodrum’da açtı
Selin Şekerci, aşk iddialarına yanıt verdiSelin Şekerci, aşk iddialarına yanıt verdi
Erdoğan Soylu hakkında kararını verdi mi?Erdoğan Soylu hakkında kararını verdi mi?
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filipinler’de askeri uçak düştü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Financial Times’tan çarpıcı Erdoğan analizi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Bodrum tatili sürüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen, sezonu Bodrum’da açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selin Şekerci, aşk iddialarına yanıt verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayça Erturan: Büyük şok geçirdim!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Soylu hakkında kararını verdi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devlet Bahçeli’nin acı günü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaş Farkı Olay Oldu! Aileden Veto Yediler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emeklilere özel uygulamayı duyurdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Filipinler’de askeri uçak düştü!Temmuz 4, 2021-10:07 am
Financial Times’tan çarpıcı Erdoğan analiziTemmuz 4, 2021-10:04 am
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Bodrum tatili sürüyorTemmuz 4, 2021-10:00 am
Melis Sezen, sezonu Bodrum’da açtıTemmuz 4, 2021-9:55 am
Selin Şekerci, aşk iddialarına yanıt verdiTemmuz 4, 2021-9:48 am
Ayça Erturan: Büyük şok geçirdim!Temmuz 4, 2021-9:43 am
Erdoğan Soylu hakkında kararını verdi mi?Temmuz 4, 2021-9:35 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.