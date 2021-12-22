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Caner Erkin için Trabzonspor iddiası! Volkan Demirel sonrası…

Caner Erkin için Trabzonspor iddiası! Volkan Demirel sonrası…
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22 Aralık 2021 - 9:18

Caner Erkin için Trabzonspor iddiası! Volkan Demirel sonrası…

 

Son Dakika: Caner Erkin için Trabzonspor iddiası Volkan Demirel sonrası...

Süper Lig’de Altay’ı 2-1 yenerek şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor’da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin eski yıldızının Bordo-Mavililer’e gelmek istediği ortaya çıktı.

Öte yandan Trabzonspor, ara Transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sezon başında da gündeme gelen Caner Erkin’in adı yeniden Bordo-Mavililerle anılmaya başlandı.

Sabah’ın haberine göre; Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Trabzonspor’a gelmek istediği iddia edilirken yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

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Kulübüyle Haziran 2023’e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki sol bek, Karagümrük’le 13 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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