  3. BM’de Erdoğan’dan Dünyaya Sert Mesaj: “Soykırım Kadrosu Hesap Vermeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki katliamları gündeme taşıdı. Erdoğan, “Gazze’de yaşanan barbarlığa karşı tavır almayan herkes bu vahşete ortaktır. Soykırım kadrosu uluslararası hukuka hesap vermelidir” dedi.

“Gazze ve Batı Şeria İşgal Altında”

Erdoğan, İsrail’in sadece Gazze değil, Batı Şeria’da da sivilleri hedef aldığını söyledi: “Hamas bahanesiyle Gazze yerle bir edilirken, Hamas’ın bulunmadığı Batı Şeria’da masum siviller infazlarla katledilmektedir.”

Ayrıca, İsrail’in İran, Suriye, Yemen ve Lübnan’a yönelik saldırılarını hatırlatan Erdoğan, “İsrail’in saldırıları bölge barışını tehdit eder hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Dünya Liderlerine Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden tüm devlet ve hükümet başkanlarına seslenerek, “Gün bugündür, gelin insanlık görevinizi yerine getirin” dedi.

Konuşmasının girişinde BM’nin kuruluşunun 80. yılını hatırlatan Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilk maddesi, uluslararası barış ve güvenliği korumaktır. Ancak bugün bu madde dünya genelinde ağır bir şekilde ihlal edilmektedir” diyerek uluslararası sistemin çöküşüne işaret etti.

