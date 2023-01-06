Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Aydan Şener, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Aydan Şener’in açıklamalarından ara başlıklar:

“Babam müzik öğretmeniydi”

“Babam müzik öğretmeniydi. Güzellik yarışmasına babamın bir öğrencisinin teşvik etmesiyle katıldım. Babam da destekledi.

“Oyunculuk eğitimi almadım”

Aslında oyunculuk eğitimi almadım. 12 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ‘Çalıkuşu’nu izlemiştim. Oyunu izledikten sonra ‘ben oyuncu olacağım’ dedim. Güzellik yarışmasından sonra çok teklif gelmeye başladı. Mankenliği çok sevmedim. Bir reklam filminde beni yönetmen Yücel Çakmaklı görüyor ve ‘Küçük Ağa’nın Emine’si rolü için beni istiyor. Ben de teklifi kabul edince serüvenim başladı.

“Tiyatroyu seviyorum”

Tiyatro aşkım. İnsanlar benim oyunculuğu bıraktığımı düşündü ama uzun bir dönem tiyatrodaydım. 6 oyun oynadım. Tiyatroda seyirciyle olan alışverişi çok seviyorum. Son olarak ‘Kibarlık Budalası’ oyununda rol alıyorum. Ayda 10-12 oyun oynuyoruz.

“Magazin gündeminde olmadım”

Magazinin gündemi hiçbir zaman olmadım. Biraz da dezavantaj oldu benim için. Ne kadar çok magazinde görünürse o kadar işin artıyordu. Sanki ne kadar görünürsen insanlar o kadar seni seviyor algısı vardı ama yanlıştı. Ben o ilişkilerle hiç uğraşmadım. Karakter olarak da bana uyan şeyler değildi.

“Eskiden bikinili görünmek istemezdim”

Eskiden bikinili pozlar vermezdim. ‘Helikopterle bikinili fotoğrafını çekeceğiz’ diye teklifler gelirdi . Şimdi ise kendim çekip paylaşıyorum.

“Kiloma dikkat ederim”

Kiloma çok dikkat ediyorum. Senelerdir aynı beden giyiyorum. Beslenmeme dikkat edip, düzenli yaşıyorum.”