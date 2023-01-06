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Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim

Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim
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06 Ocak 2023 - 15:08
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Aydan Şener, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.
Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener, Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’in konuğu oldu.Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınlayan 60 yaşındaki oyuncu, “Eskiden bikinili pozlar vermezdim. ‘Helikopterle bikinili fotoğrafını çekeceğiz’ diye teklifler gelirdi. Şimdi ise kendim çekip paylaşıyorum.” diye konuştu.

İşte Aydan Şener’in açıklamalarından ara başlıklar:

“Babam müzik öğretmeniydi”

“Babam müzik öğretmeniydi. Güzellik yarışmasına babamın bir öğrencisinin teşvik etmesiyle katıldım. Babam da destekledi.

Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim #1

“Oyunculuk eğitimi almadım”

Aslında oyunculuk eğitimi almadım. 12 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ‘Çalıkuşu’nu izlemiştim. Oyunu izledikten sonra ‘ben oyuncu olacağım’ dedim. Güzellik yarışmasından sonra çok teklif gelmeye başladı. Mankenliği çok sevmedim. Bir reklam filminde beni yönetmen Yücel Çakmaklı görüyor ve ‘Küçük Ağa’nın Emine’si rolü için beni istiyor. Ben de teklifi kabul edince serüvenim başladı.

Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim #2

“Tiyatroyu seviyorum”

Tiyatro aşkım. İnsanlar benim oyunculuğu bıraktığımı düşündü ama uzun bir dönem tiyatrodaydım. 6 oyun oynadım.  Tiyatroda seyirciyle olan alışverişi çok seviyorum. Son olarak ‘Kibarlık Budalası’ oyununda rol alıyorum. Ayda 10-12 oyun oynuyoruz.

“Magazin gündeminde olmadım”

Magazinin gündemi hiçbir zaman olmadım. Biraz da dezavantaj oldu benim için. Ne kadar çok magazinde görünürse o kadar işin artıyordu. Sanki ne kadar görünürsen insanlar o kadar seni seviyor algısı vardı ama yanlıştı. Ben o ilişkilerle hiç uğraşmadım. Karakter olarak da bana uyan şeyler değildi.

Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim #3

“Eskiden bikinili görünmek istemezdim”

Eskiden bikinili pozlar vermezdim. ‘Helikopterle bikinili fotoğrafını çekeceğiz’ diye teklifler gelirdi . Şimdi ise kendim çekip paylaşıyorum.

“Kiloma dikkat ederim”

Kiloma çok dikkat ediyorum. Senelerdir aynı beden giyiyorum. Beslenmeme dikkat edip, düzenli yaşıyorum.”

Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim #4
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