FERDİ TAYFUR’UN DEVASA MAL VARLIĞI: KİMLERE KALACAK?

79 yaşında hayata veda eden Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, ardında yalnızca unutulmaz şarkılar değil, aynı zamanda yüklü bir servet bıraktı. Ünlü sanatçının Marmaris’teki yarımada ve koydan 86 daireye kadar uzanan geniş mal varlığı, mirasçılarını gündeme getirdi.

MARMARİS: HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

Ferdi Tayfur, 1981 yılında Necla Nazır ile bir film çekimi için Marmaris’e gittiğinde bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Bu hayranlık, onu Marmaris’te ciddi yatırımlar yapmaya yöneltti. İlk olarak İçmeler bölgesinde bir ev edinen Tayfur, Gökbel Villaları’ndan bir mülk aldı ve Cennet Adası’ndaki evinde yaşamaya başladı. Ayrıca Marmaris’te bir yarımada ve koy sahibi olduğu iddia ediliyor.

DİĞER GAYRİMENKULLER

Sanatçının Marmaris dışındaki taşınmazları da dikkat çekici:

Adana : 50 daire.

: 50 daire. İstanbul: 30 ev ve 6 villa.

Ferdi Tayfur’un hayatı boyunca kazandığı serveti gayrimenkule yatırdığı, hem Marmaris hem de diğer şehirlerde önemli taşınmazlara sahip olduğu belirtiliyor.

SERVET KİMLERE KALACAK?

Sanatçının mal varlığı, geniş ailesi nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ferdi Tayfur’un çocukları ve aile ilişkileri:

Timur : Gençlik aşkından olan oğlu.

: Gençlik aşkından olan oğlu. Tuğba ve Funda : Boşanmadığı eşi Zeliha Turanbayburt’tan olan kızları.

: Boşanmadığı eşi Zeliha Turanbayburt’tan olan kızları. Tuğçe : Necla Nazır’dan olan kızı.

: Necla Nazır’dan olan kızı. Ferdi Taha: Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden olan oğlu.

Bu geniş aile yapısı, mirasın nasıl bölüşüleceği konusunda merak uyandırıyor. Tayfur’un servetinin çocukları arasında nasıl paylaştırılacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.

HAYRANLARINA BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS: ŞARKILARI

Ferdi Tayfur, 30 albümü ve 30 sinema filmiyle Türk müzik ve sinema dünyasında derin izler bıraktı. Hayranlarına şarkılarıyla eşsiz bir miras bırakan sanatçı, aynı zamanda yatırımlarıyla da anılıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/