FERDİ TAYFUR’UN SON İSTEĞİ YÜREK BURKTU: “KIZIMLA BARIŞMAK İSTİYORUM”

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından, en yakın dostu Kenan Çınar tarafından açıklanan son isteği yürekleri burktu.

CENAZEDE GERGİNLİK

Ferdi Tayfur’un vefatı sonrasında, kızı Tuğçe Tayfur ile aile bireyleri arasında cenazede gerginlik yaşandı. Babasıyla son dönemde arası açık olan Tuğçe Tayfur, gasilhane önünde fenalaşarak, “Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

SON VASİYETİ: “KIZIMLA BARIŞMAK İSTİYORUM”

Usta sanatçının dostu gazeteci Kenan Çınar, Tayfur’un ölmeden önceki son günlerini anlattı. Çınar, Tayfur’un Antalya’da hastanede tedavi gördüğü sırada, “Kızımla barışmak istiyorum” dediğini açıkladı. Ancak bu isteği gerçekleşmeden hayatını kaybetti.

“KAVUŞAMADAN ÖLDÜ”

Ferdi Tayfur’un bu isteği sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, “Kızına kavuşamadan öldü, çok yazık” yorumlarıyla üzüntülerini ifade etti. Baba-kız arasındaki bu acı ayrılık, hayranlarını derinden etkiledi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/