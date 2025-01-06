ORHAN GENCEBAY, BALTALIMANI’NDAKİ YALI DAİRESİNİ SATIŞA ÇIKARDI!

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte oturduğu Baltalimanı’ndaki Boğaz’a sıfır lüks yalı dairesini satma kararı aldı. Gencebay’ın, 160 metrekarelik dairesi için talep ettiği rakam ise dudak uçuklatıyor: 107 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 780 milyon TL).

DAHA SAKİN BİR YER ARAYIŞINDA

Orhan Gencebay’ın, Baltalimanı semtinin özellikle hafta sonları artan kalabalığından rahatsız olduğu ve bu nedenle taşınmayı düşündüğü öğrenildi. Sevim Emre’nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

“Eğer Orhan daha büyük ve iyi manzaralı bir ev bulursa, o zaman taşınırız.”

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YALI PİYASASI HAREKETLİ

İstanbul Boğazı’nda toplam 336 yalı bulunurken, bunlardan yaklaşık 100 tanesi satışta. Yalı fiyatları ise oldukça dikkat çekici:

Bebek’te bir yalı: 6 milyar TL

6 milyar TL Kanlıca’da bir yalı: 2.4 milyar TL

2.4 milyar TL Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı: 120 milyon euro (yaklaşık 4.5 milyar TL)

Orhan Gencebay’ın yalı dairesinin satış fiyatı da bu prestijli yalılar arasında kendine yer buluyor.

GENCEBAY’IN YALISI HAKKINDA

Boyut: 160 metrekare

160 metrekare Oda sayısı: 4 oda, 1 salon

4 oda, 1 salon Konum: Boğaz’a sıfır

Gencebay’ın bu taşınma kararı, İstanbul’da lüks gayrimenkul piyasasında yeni bir hareketlilik yaratacak gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.patronlarkulisi.com/