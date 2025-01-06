İPEK KIRAÇ, BABASININ EVLİLİĞİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

İş dünyasının tanınan isimlerinden İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından mahkemeye taşındı. İpek Kıraç, 87 yaşındaki babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

“AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL” İDDİASI

Mahkemeye sunulan dilekçede, İpek Kıraç, babasının “akli melekelerinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle bu evliliğin hukuki açıdan geçersiz olduğunu savundu. Ayrıca, İnan Kıraç’ın evlilik öncesinde aldığı “akıl sağlığı yerindedir” raporunun sahte olduğunu iddia ederek, raporun verildiği hastaneye ilişkin kamera kayıtlarının ve telefon HTS verilerinin incelenmesini talep etti.

EVLİLİK VE TARTIŞMALI RAPOR

İnan Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde Koç Holding’in eski muhasebe müdürü olan Emine Alangoya ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında gizli bir nikâh kıymıştı. Bu evlilik, 75 yaşındaki Alangoya’nın dördüncü evliliği oldu.

İpek Kıraç’ın iddialarına göre, evlilik öncesi alınan “akıl sağlığı yerindedir” raporunun güvenilirliği şüpheli. Dilekçede, bu raporun geçersiz sayılması gerektiği belirtilerek, evliliğin iptali talep edildi.

YENİDEN HUKUKİ SÜREÇ

İpek Kıraç’ın hamlesi, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Davanın seyri ve mahkemenin vereceği karar, aile içindeki bu hassas meselede belirleyici olacak. Bu gelişme, iş dünyasının önde gelen ailelerinden birinde yaşanan hukuki çatışmayı gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/