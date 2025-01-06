FERDİ TAYFUR’UN MARMARİS’TEKİ EVİ VE SON GÜNLERİ

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sanatçının Marmaris Adaköy’de denize sıfır olan ve son günlerini geçirdiği lüks evi, ölümünün ardından sessizliğe büründü.

MARMARİS’TE BAŞLAYAN HAYRANLIK

Ferdi Tayfur, 1981 yılında bir film çekimi için geldiği Marmaris’e hayran kalarak buraya yerleşmiş ve önemli taşınmazlar edinmişti. Marmaris’te bir koy ve yarımada sahibi olduğu belirtilen sanatçının, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villa gibi büyük bir serveti olduğu iddia ediliyor.

Yerel halk tarafından “Marmarisli Ferdi Baba” olarak anılan Tayfur, son günlerini yeğenleri ve ablasıyla birlikte geçirirken, zaman zaman tekne gezilerine çıkıyordu.

CENAZE TÖRENİ VE NECLA NAZIR’IN AÇIKLAMALARI

Cenaze töreninde eski eşi Necla Nazır, yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ferdi Bey’in yalnızca duaya ihtiyacı var. Ona olan saygım, sevgim çok büyük. Hakkım varsa helal olsun. Hiçbir polemiğe girmek istemiyorum.”

Nazır, Tayfur ile olan bağlarının halk tarafından hep bir merak konusu olduğunu belirterek, polemikten uzak durmak istediğini ifade etti.

SESSİZLİĞE BÜRÜNEN EV

Ferdi Tayfur’un son günlerini geçirdiği denize sıfır Marmaris’teki evi, ölümünün ardından sakinliğe büründü. Şarkıları ve filmleriyle milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının anıları, yaşadığı bu evde yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/