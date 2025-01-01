YENİ YIL KABUSU: NEW ORLEANS’TA KAMYONLU SALDIRI

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen olay da, şehri yasa boğdu. Kutlama için bir araya gelen kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı açıklandı.

Olayın Detayları

Yeni yıl coşkusuyla dolup taşan New Orleans sokakları, saatler içinde trajediye sahne oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hızla hareket eden bir araç, kalabalığın en yoğun olduğu bir alana doğru yönelerek kutlama yapan insanların arasına daldı. Yaşanan kaos sırasında birçok kişi yere savrulurken, bazıları araç altında kalarak ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer olayın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Polis ve Yerel Yetkililerden Açıklama

New Orleans Polis Departmanı, olayın terör saldırısı olup olmadığını araştırdıklarını belirtirken, şüpheli ya da şüpheliler hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis Şefi John Thomas, basına yaptığı açıklamada, “Bu elim olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Soruşturmayı titizlikle yürütüyoruz ve elde edilen tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Louisiana Valisi ise yaşanan trajediden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

Hastanelerden Gelen Bilgiler

Bölgedeki hastanelerden alınan bilgilere göre yaralılardan bazılarının durumu kritik. Sağlık ekipleri, olası bir can kaybı artışı ihtimaline karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.

Toplumdan Gelen Tepkiler

Olayın ardından sosyal medya platformlarında büyük bir tepki dalgası oluştu. Yeni yıl gibi mutlulukla anılması gereken bir günün böylesine bir trajediyle gölgelenmesi, toplumda derin bir infial yarattı. İnsanlar, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunurken, olayın faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini talep ediyor.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Bu tür yaşanan olaylar ABD’de daha önce de yaşanmıştı. 2016 yılında Ohio eyaletinde bir fuar alanına dalan bir araç, birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştu. Uzmanlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için şehirlerde büyük kutlamalar sırasında alınan güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

Hayatını Kaybedenler Anılıyor

New Orleans halkı, olayda hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelerek mum ışığında tören düzenledi. Şehirde yas havası hâkimken, mağdurların anısına olay yerinde bir anıt dikilmesi planlanıyor.

Yeni yıl sevincinin nasıl bir anda trajediye dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha fazla detay ortaya koyması bekleniyor.

Yeni yılın ilk günü Amerika Birleşik Devletleri’nden korkunç bir trajedi haberi geldi. Louisiana eyaletinin en büyük şehri olan New Orleans’ta bir kamyonun kalabalığın içine dalması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay, New Orleans’ın hareketli ve turistik Bourbon Caddesi bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının devam ettiği bir sırada gerçekleşti.

Saldırı Nasıl Gerçekleşti?

ABD medyasının aktardığı bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, aracını insanların üzerine sürerek büyük bir kaosa yol açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, kamyonunu yüksek hızla kalabalığın arasına sürdükten sonra çevreye rastgele ateş açtı. Bu korkunç saldırının ardından, bölge halkı ve turistler büyük bir panik içinde çevredeki barlara ve gece kulüplerine sığındı. Birçok kişi, yaşanan kaos nedeniyle bulundukları mekanlarda saatlerce mahsur kaldı.

Görgü Tanıkları Ne Dedi?

Olay sırasında bölgede bulunan bir görgü tanığı, “Gördüğüm tek şey, kaldırımın sol tarafında bulunan insanlara çarparak ilerleyen dev bir kamyondu. Herkes çığlık atıyor, kaçışıyordu. O anlar, korku filmlerinden bir sahne gibiydi,” ifadelerini kullandı. Görgü tanığının anlattıkları, saldırının ne kadar ani ve yıkıcı olduğunu gözler önüne serdi.

Bölgedeki Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın hemen ardından bölgedeki güvenlik birimleri alarma geçti. Polis, Bourbon Caddesi ve çevresindeki alanları güvenlik çemberine alarak halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, saldırının nedeni henüz kesinleşmiş değil. Yetkililer, olayın bir terör saldırısı mı yoksa başka bir motivasyonla mı gerçekleştiğini araştırıyor.

Yılbaşı Kutlamalarına Gölge Düştü

Yeni yılı kutlamak için Bourbon Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi, bu trajik olayın ardından büyük bir şok ve üzüntü içinde kaldı. Kutlamalar, bir anda korku ve endişeye dönüşürken, silah sesleri ve çığlıklarla yankılanan sokaklarda tam bir kargaşa yaşandı.

Yetkililerden İlk Açıklamalar

New Orleans Belediye Başkanı, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Bu saldırı, şehrimiz için kara bir gün. Yaralılarımızın bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız,” dedi.

Saldırganın kimliği ve motivasyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktıkça, yetkililerin ve halkın bu korkunç olaya tepkileri daha da netleşecek. Ancak şimdilik, New Orleans halkı bu travmatik olayın izlerini taşımaya devam ediyor.

KAYNAK: haberglobal