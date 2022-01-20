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Yeni tedbirler masada

Yeni tedbirler masada
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20 Ocak 2022 - 9:34

Yeni tedbirler masada

Yeni tedbirler masada

COVID-19’da tarihi vaka sayılarına neden olan Omikron’a karşı alınacak yeni tedbirler son Bilim Kurulu toplantısının gündemindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın planlı tarama yapılarak özel tedbirler alınmasına karar verildiğini açıklamasıyla, gözler alınacak tedbirlere çevrildi. Bilim Kurulu üyelerine tarama ve tedbirleri sorduk…

Prof. Dr. Alper Şener: Hastalık belirli illerde, hatta bölgelerde hızlı artış gösteriyor. Bunun yorumlanması için sahada ek veriye ihtiyaç var. Belirlenen özellikli grupların, mesela aşılı aşısız olma gibi, rastgele bir bölgede pozitiflik oranına bakılabilir. Sonuçlara göre de gruplara, bölgelere özel enfeksiyon zincirini kırmak için hareket edebilme kolaylığı olur.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: İllere, yaşlara, sosyokültürel davranışlara göre daha yoğunlukla bulaşma alanları farklılaşabiliyor. Büyük kentlerde işyerleri, toplu taşıma, kapalı sosyal alanlar gibi; kırsal alanlarda ise geniş aile toplantıları, konu komşu oturmaları, nişan, düğün, sünnet, söz, kına gibi geleneksel törenler olabiliyor. Tüm bu dinamiklere göre yeni tedbirler alınabilir.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Bilim Kurulu, pilot olarak planlı taramalar yapılmasına karar verdi. Kısıtlamalar kalkmadan yapılsaydı çok daha iyi olurdu. Vatandaş yeni tedbirler alınana kadar dikkat etmeli. Özellikle risk grubundakiler çok gerekmedikçe şehirlerarası yolculuk yapmamalı, yarıyıl tatili sırasında tiyatro ve sinemaya girilmemeli. Evden çıkmayan da enfekte olabiliyor. Eve gelen gençlere el öptürmesinler.

 

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