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İstanbul’da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı

İstanbul’da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ocak 2024 - 14:06

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu programda yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı. Kurum, “İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız” dedi.

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