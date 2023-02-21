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Yeni Çamoluk Otomotiv’e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: “Önünde takla atmış 2012 model…”

Yeni Çamoluk Otomotiv’e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: “Önünde takla atmış 2012 model…”
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21 Şubat 2023 - 12:42

“Türkiye Tek Yürek” programında yaşanan yanlış anlaşılmayla gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv, çevrimiçi araç satışı yapan ilan sitesinin birçok ilanında yer aldı.

Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 1

“Türkiye Tek Yürek” ortak yayında “50 milyar lira” bağış yaptığı söylenen ancak “50 bin TL” bağış yaptığı ortaya çıkan Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, internet kullanıcılarının gündeminde kalmaya devam ediyor.

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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 2

Çevrimiçi araç satışı yapılan internet sitelerinde Yeni Çamoluk Otomotiv’e gönderme yapılan birçok ilan yer alıyor. Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentlerdeki depremzedeler yararına kullanılmak üzere bağış toplamak için canlı yayın yaptı. “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında sanat, iş ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin de yardımlarıyla bağış topladı.

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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 3

Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, “Kapı komşum Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL” dedi. Sunucunun “50 bin TL” diyerek düzeltmesine rağmen Karataş “50 milyar TL” diyerek bağış miktarını tekrarladı. İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yeni Çamoluk Otomotiv’in sahibi Duras, açıkladığı tutarla sosyal medyada gündem oldu.

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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 4

Yaklaşık 2 milyar 651 milyon 999 bin 500 dolara tekabül eden bu meblağ sonrası Duras’ın 50 milyar TL değil, 50 bin TL bağışladığı ortaya çıktı. Duras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da tutarın yanlış anlaşıldığını açıkladı. Yeni Çamoluk Otomotiv’le ilgili ilanlardan bazıları şöyle:

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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 5
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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 6
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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 7
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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 8
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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 9
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Yeni Çamoluk Otomotiv'e gönderme yapılan ilanlar dikkat çekti: "Önünde takla atmış 2012 model..." - Sayfa 10

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