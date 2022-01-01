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NEŞET ERTAŞ FİLMİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

NEŞET ERTAŞ FİLMİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
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11 Kasım 2022 - 17:23

İnsana dair tüm duyguları türkülerinde anlatan, müzik yeteneği ve dehasıyla yaşadığı yıllarda çığır açan, Abdallık kültürünün en güçlü temsilcilerinden Neşet Ertaş’ın hayatını beyazperdeye taşıyan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminden vizyon öncesi üçüncü ve son fragman yayınlandı. 23 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak filmde sanatçının gençliğini Bektaş Dolu, yetişkinliğini ise Ramazan Bağgül canlandırıyor.

 

“Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi, millete ait değerler ve kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında en kıymetli hazinelerden sayılan türkülerin ustası Neşet Ertaş’ın hayatını gelecek nesillere anlatmak, dilden dile dolaşan eserlerini sinemada unutulmaz kılmak üzere 23 Aralık’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 

 

Kökleri binlerce yıllık Anadolu ve Abdallık geleneğine dayanan, köklerinden beslenirken yaşadıklarını sazına ve sözüne katan halk ozanı Neşet Ertaş, insana dair duyguları sevgiyi, saygıyı, hasreti, adaleti, hoşgörüyü, eşitliği, kardeşliği, sevinçleri, acıları türkülerinde milyonlarla buluşturdu.

 

Çekmediği derdin türküsünü söylemeyen, yarısı gurbette geçen küskün ömründe söylediğini yaşamış, yaşadığını söylemiş usta sanatçı Neşet Ertaş; kendine has üslubu ve tavrıyla gönülleri fethetmişti. UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilip sazı, sözü ve ünü sınırlarımızın ötesine yayılan sanatçı; kendine özgü ifadesi, tınısı, güçlü tekniğiyle mükemmeliyete ulaşmış ve günümüzde hala aşılamamış saz ustası olarak kalplerdeki yerini koruyor.

 

İşte bu ders niteliğinde başarılarla, inişler ve çıkışlarla, sonsuz sevgi ve acılarla bezenmiş yaşamı anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminden vizyon öncesi son fragmanı yayınlandı.

 

 “Vay Dünya Vay”

 

Aşık Meftuni Topçu ve Ramazan Bağgül’ün birlikte çalıp söyledikleri, halk ozanı Sadık Doğanay’ın “Vay Dünya Vay” isimli türküsü fragmana eşlik ediyor.

 

Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği; Prof. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmî muvafakatiyle kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli iki ciltlik kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyan filmi, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki birlikte yönetti.

 

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 23 Aralık’ta vizyona girecek filmde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgülgençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünde.

 

Yılın merakla beklenen filminde ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Yusuf Serkan Köksal, Selin Genç, Renan Bilek, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Gözde Kansu, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Hasan Ali Mete,  Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Asaf Doğan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemalettin Çekmece, İmren Çapanoğlu, Ayhan Pekbilgin, Doğan Tokel, Onur Efe Şahin, Cengiz Okuyucu, Hüseyin Yeşilyurt gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

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