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Dünyanın gözü Moskova’da… Putin’in zırhlı konvoyu gece 1’de yola çıktı!

Dünyanın gözü Moskova’da… Putin’in zırhlı konvoyu gece 1’de yola çıktı!
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21 Şubat 2023 - 12:03

On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken gözler Moskova’ya çevrilmiş durumunda. Putin’in açıklamaları için geri sayım sürerken Moskova’dan gelen görüntü kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaş bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken tüm gözler Moskova’da.

Bugün başkent Moskova’da parlamento üyeleri ve askerlere bir konuşma yapacak olan Putin’in açıklaması için geri sayım başladı.

Dünyanın gözü Moskovada... Putinin zırhlı konvoyu gece 1de yola çıktı

TSİ 12.’de başlaması planlanan açıklama öncesi Moskova’dan dikkat çeken bir görüntü geldi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Putin’in zırhlı konvoyu sabahın erken saatlerinde Kremlin’e doğru giderken görüntülendi.

Gazete konvoyun gece 1’de Kremlin’e giriş yaptığını yazdı.

Aynı haberde Putin’in konuşmasında Ukrayna savaşına dair güncel bilgileri paylaşacağı bilgisine yer verildi.

Dünyanın gözü Moskovada... Putinin zırhlı konvoyu gece 1de yola çıktı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov devlet televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu açıklama ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

‘Böylesine kritik ve çok karmaşık bir noktasında, herkes neler olup bittiğine dair bir değerlendirme, özel askeri harekatın bir değerlendirmesini duyma umuduyla bir mesaj bekliyor.’

İngiliz gazete Putin’in yarın ise on binlerce kişinin katılacağı bir miting yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde ‘Rusya parlamentosundan bir kaynak, RIA Novosti’ye, 22 Şubat’taki bir miting etkinliğine Putin de dahil olmak üzere 200.000 kişinin katılmasının beklendiğini doğruladı’ ifadesine yer verildi.

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