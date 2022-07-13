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Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi

Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi
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13 Temmuz 2022 - 16:19

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangın, turistlere de korku dolu anlar yaşattı. Yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı, bir ev yandı, bölgedeki evler tahliye edildi. DHA Muhabiri Cavit Akgün, CNN TÜRK canlı yayınında yangınla ilgili, ”Ekipler canla başla mücadele veriyor. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle korkunç bir manzara ile karşı karşıyayız” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye gidecek. Öte yandan gece saatlerinde Datça’nın Kızlan Mahallesi’nde çıkan ve söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında Yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini arttırdı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 7 söndürme uçağı, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinası ve 400 orman işçisi sevk edildi.

BİR EV YANDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

Son dakika: Datçada orman yangını Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi

Alevler sahile doğru ilerlerken, Orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

 

Son dakika: Datçada orman yangını Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi

 

DHA Muhabiri Cavit Akgün olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:

“Şu anda Datça’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine 5 uçak, 9 helikopter ile müdahale ediliyor. Ekipler canla başla mücadele veriyor. Bölgede şiddetli bir rüzgar ile korkunç bir manzara ile karşı karşıyayız.”

Son dakika: Datçada orman yangını Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi

 

OGM: ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada ise “Muğla / Datça ve İzmir / Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor” denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Muğla Valiliğinden orman yangını ile ilgili yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, “Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 5 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KİRİŞCİ, DATÇA’YA GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye gidecek.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Datça, Mesudiye’de 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35’de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor” dedi.

YANGINA DESTEĞE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine giden itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajda devrildi.

Son dakika: Datçada orman yangını Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi

Kazada herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi. Devrilen itfaiye aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

 

İZMARİTTEN ÇIKAN YANGIN GECE SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Datça’da, Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda da gece saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. 20 dakika içinde kontrol altına alınan yangında 2,5 dönümlük alan küle dönmüştü. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Son dakika: Datçada orman yangını Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi
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