Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
21 Nisan 2024 - 15:03

Kırşehir’deki yerel seçimlerde muhtarlık seçimini kaybeden ve sosyal medyadan akrabalarına yazdığı şiirle sitem eden Aydın Battal, Türkiye’de gündem olmuştu. Bir anda popüler olan Battal kendisine dizi ve filmlerden teklif geldiğini açıklamıştı. Battal gelen tekliflerden birini kabul etti ve setten ilk karesini paylaştı.

Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı - Sayfa 1

Yerel seçimlerde köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını ifade eden Aydın Battal, “Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim” demişti.

14

Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı - Sayfa 2

Battal sitemini “Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci” dizelerinden oluşan şiiriyle dile getirmişti.

24

Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı - Sayfa 3

“BİRKAÇ DİZİ VE FİLMDEN ROL TEKLİFİ ALDIM”
Bir anda popüler olan Battal daha sonra yaptığı açıklamasında “Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri’mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

34

Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı - Sayfa 4

POPÜLER DİZİNİN KADROSUNA KATILDI
Battal, kendisine gelen tekliflerden Gönül Dağı dizisinde oynamayı kabul etti. Yapımcının teklifini kabul eden Aydın Battal, Gönül Dağı dizisine katıldı.

Setten ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Battal, ”İşte geldim gönül dağı. İlk seti tamamladık bugün” ifadelerini kullandı.

44
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor! PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaretErdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor! PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
Beşikçioğlu’nun borç çıkışına eski başkandan yanıt!Beşikçioğlu’nun borç çıkışına eski başkandan yanıt!
AKP’li Yenişehirlioğlu’ndan ‘Rolex’ açıklaması! “Takmaya devam edeceğim”AKP’li Yenişehirlioğlu’ndan ‘Rolex’ açıklaması! “Takmaya devam edeceğim”
Son 15 gün: Posta ve kargoya dev vergi zammıSon 15 gün: Posta ve kargoya dev vergi zammı
Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı! Sevenlerini korkuttuHasan Can Kaya acil ameliyata alındı! Sevenlerini korkuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nihat Zeybekci’den Yeni Şafak yazarına “geri zekâlı” yanıtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor! PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşikçioğlu’nun borç çıkışına eski başkandan yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uğur Dündar ‘babalık’ iddialarına isyan etti! “İftiralarınızda boğulun”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kurtlar Vadisi oyuncusuna dudak uçuklatan hediye
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reynmen’in klibinde giydiği tişörtün fiyatı dudak uçuklattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yazdığı sitem dolu şiirle seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’de tartışma yaratan atama! Deniz Zeyrek’in kardeşi Başkan Yardımcısı oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Yenişehirlioğlu’ndan ‘Rolex’ açıklaması! “Takmaya devam edeceğim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son 15 gün: Posta ve kargoya dev vergi zammı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızılay’ın en acıklı fotoğrafı! Depremde çadır satıp yandaşlara ihale verirsen sonuç bu olurNisan 19, 2024-3:29 pm
Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!Nisan 19, 2024-3:25 pm
Naci Görür İzmir depremi sonrası uyardı!Nisan 19, 2024-3:14 pm
Milletvekilleri ne kadar zam alacak?Nisan 19, 2024-3:12 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail- İran gerilimi açıklaması: İki taraf da farklı şeyler söylüyorNisan 19, 2024-3:10 pm
İzmir Seferihisar’da 4.5 büyüklüğünde deprem!Nisan 19, 2024-3:10 pm
Tanju Özcan’ın eşi pankartlarla belediyeyi bastı! “Ben de seni protesto ediyorum”Nisan 19, 2024-11:32 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !