Erdoğan ve Özel’in seçim programı belli oldu! Parti liderleri sahaya çıkmaya başladı…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek hafta her gün meydanlarda olacak. Hafta başında partisinin MYK toplantısında kampanya takvimini netleştirecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir sonraki hafta programını daha da yoğunlaştıracak.
Aday tanıtımını yapan, seçim beyannamelerini açıklayan siyasi parti liderleri sahaya çıkmaya başladı.
Duvar’da yer alan habere göre, haftaya İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılışı ile başlayacak olan Erdoğan aynı gün Ankara’ya gelerek partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
26 Şubat Pazartesi günü aynı zamanda Erdoğan’ın doğum günü. Parti genel merkezinde 70. Yaş günü pastasını kesmesi beklenen Erdoğan’ın salı gününden başlayarak hafta sonuna kadar Manisa, Kütahya, Aydın, Antalya ve Muğla’ya giderek mitingler düzenlemesi planlanıyor.
Hafta başında partisinin MYK toplantısında kampanya takvimini netleştirecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel salı günü Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşacak.
Özel’in çarşamba günü Muğla, perşembe günü Bursa ziyareti de kesinleşti. Cuma günü İstanbul’da bir ilçede miting yapacak olan Özel bir sonraki hafta programını daha da yoğunlaştıracak.