AKP’li Yenişehirlioğlu’ndan ‘Rolex’ açıklaması! “Takmaya devam edeceğim”

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tartışma yaratan 562 bin lira değerindeki Rolex marka saatiyle ilgili açıklama yaptı. Yenişehirlioğlu, “Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim” dedi.
AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz tartışma konusu olmuş, ikinci ‘ıstakoz‘ vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.
Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti. ‘Istakoz‘ tartışmalarının ardından, bir başka tepki çeken olay da Yenişehirlioğlu’nun paylaştığı fotoğrafla yaşanmıştı. Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülenmişti. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yapmıştı. Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını silerken, yaşananlar AKP içinde de tartışmalara neden olmuştu.
AKP’li Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından Rolex’li fotoğrafı tekrar paylaştı ve önceki paylaşımı neden sildiğini anlattı. Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:
“Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur :Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.”