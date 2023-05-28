Yayın yasağı kalktı! Sandıkların yüzde 42’si açıldı, işte ilk sonuçlar

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.
ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 66’sı açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 54.78, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 45.22 olarak açıklandı.
60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR
Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.