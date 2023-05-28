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Yayın yasağı kalktı! Sandıkların yüzde 42’si açıldı, işte ilk sonuçlar

Yayın yasağı kalktı! Sandıkların yüzde 42’si açıldı, işte ilk sonuçlar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mayıs 2023 - 18:45
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 55’i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 55.80, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 44.20 oldu.
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