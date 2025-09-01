MHP’li Feti Yıldız’dan Adli Yıl Açılışında ‘Tutuksuz Yargılama’ Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni adli yılın başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda “tutuksuz yargılama” konusuna dikkat çekti. Yıldız, tutuklamanın geçici bir tedbir olduğunu ancak uygulamada peşin ceza gibi kullanıldığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Yıldız, hukuk sisteminde önemli bir yer tutan tutuklama tedbirinin amacından saptırıldığını ifade etti. “Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir” diyen Yıldız, bu tedbirin kişisel özgürlüğü kısıtlayan çok ağır bir önlem olduğunu ve bu nedenle dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Henüz İddianamesi Yazılmamış Davalarda Hüküm Kuruluyor”

Feti Yıldız, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak, tutuklamanın “peşin ceza gibi” uygulandığını yineledi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda henüz iddianame bile hazırlanmamışken, ekranlarda peş peşe hüküm cümleleri kurulduğunu eleştiren Yıldız, Anayasa’da yer alan masumiyet karinesinin (suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı) ne yazık ki hukukçular tarafından bile göz ardı edildiğini belirtti.

Daha önce MHP Lideri Devlet Bahçeli de, özellikle belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaları kastederek, adliyenin hızla bu davaları tamamlaması ve adaletin eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi gerektiğini dile getirmişti.