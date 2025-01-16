9 İLDE DEV SİBER OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 9 ilde düzenlenen geniş çaplı “Siberağ-15” operasyonunu başarıyla tamamladı. Operasyonda, yasa dışı yollarla 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmine ulaşan 752 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden “reklam izle para kazan” gibi vaatlerle saadet zinciri yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon sırasında çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kartı ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Yerlikaya, “Sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında. Siber dünyada güvenliği sağlamak için mücadelemiz sürecek” dedi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Bu dev operasyon, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden sunulan yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli durumların hemen güvenlik birimlerine bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com