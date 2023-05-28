Konservatuarlı oyunculara pozitif ayrımcılık yapılıyor!

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Erim karakteriyle yıldızı parlayan İlber Uygar dizinin final partisinde görüntülendi. Üç sezon dizinin başrollerinden biri olarak kamera karşısına geçen Uygar üniversite eğitimi için ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlandığını söyledi. Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümü birinci sınıf öğrencisi olan İlber Uygar eğitimli oyuncu olmanın önemine dikkat çekerek, muhabirlerin “Konservatuarlı oyunculara sektörde pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz? Her oyuncu konservatuarlı olmalı mı?” Sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Kariyeri için özellikle okumayı tercih ettiğini belirten İlber Uygar “Konservatuarlı oyunculara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ama baktığınızda kaç tane başrol şimdi konservatuarlı bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Sektörde çok kolay alaylı da olabilirdim ama özellikle okumayı tercih ettim. Zaten ailem de eğitimim konusunda çok destekleyici ve itici bir güç olduğu için hiçbir zaman aksini düşünmedim. Oyunculuktaki eğitim sürecim sanırım hiç bitmeyecek. Çünkü bu konuyu çok önemsiyorum ve buna göre yol haritamı ve yaşama şeklimi belirliyorum” aç

ıklamasında bulundu. İlber Uygar yeni sezonda bir romantik komedi dizisiyle ekrana döneceğini ve rol için çalışmaya başladığını da sözlerine ekledi.