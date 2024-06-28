Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

16 YAŞINDAYKEN NASIL TECAVÜZE UĞRADIĞININ ANLATTI

16 YAŞINDAYKEN NASIL TECAVÜZE UĞRADIĞININ ANLATTI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
28 Haziran 2024 - 16:12
Amerika Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda konuşan Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve bir personelin cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı. Hilton o dönem için, “Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum” dedi.

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 1

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

17

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 2

The Hill gazetesinin haberine göre Hilton, Amerika Temsilciler Meclisinde düzenlenen “Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika’nın Çocuklarının Korunması” konulu oturumda konuştu.

27

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 3

Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl “koparıldığını” ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı.

37

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 4

Bu döneme ilişkin Hilton, “Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım” dedi.

47

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 5

Hilton, bu süreçte ailesinin de manipüle edilerek kandırıldığını belirterek “Şu anda sesi olmayan çocukların sesi olmak için buradayım, bu komite onları korumak için iki partili çözümleri ileriye taşıma sorumluluğuna sahip” diye konuştu.

57

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 6

Koruyucu aileye verilen çocukların “çocuk hapishanesi” gibi soğuk tesislerde büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Hilton, bu çocukların maruz kaldıkları muamelenin suç teşkil ettiğini vurguladı.

67

Paris Hilton'dan cinsel istismar itirafı: 'Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum' - Sayfa 7

Hilton, çocukların güvenli aile merkezlerinde büyümeyi hak ettiğini belirterek “Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız sözlerimi duyun; Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymediKaty Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi
Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldıYeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı
Celine Dion’un acı dolu anları! Son hali yürek burktuCeline Dion’un acı dolu anları! Son hali yürek burktu
Ceyda Düvenci’ye aşk yaradı! Tatil dönüşü yeni imajı şaşırttıCeyda Düvenci’ye aşk yaradı! Tatil dönüşü yeni imajı şaşırttı
Volkan Demirel’den babasına duygu dolu vedaVolkan Demirel’den babasına duygu dolu veda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elektriğe yüzde 38 zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan: Sayın Esed’le görüşürüm
GÜNLÜK HABER AKIŞI
16 YAŞINDAYKEN NASIL TECAVÜZE UĞRADIĞININ ANLATTI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancıların miras kavgasında yeni adım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Işıkhan ve Şimşek’in maaşına zam!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1 Temmuz’dan itibaren geçerli!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Denizbank’ta yeni Seçil Erzan vakası!
SON DAKİKA HABERLERİ
Elektriğe yüzde 38 zam geldiHaziran 28, 2024-4:16 pm
Erdoğan: Sayın Esed’le görüşürümHaziran 28, 2024-4:15 pm
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!Haziran 28, 2024-3:54 pm
1 Temmuz’dan itibaren geçerli!Haziran 28, 2024-3:47 pm
EURO 2024’te grup maçlarının en iyi 11’i: Türkiye’den 1 futbolcu kadrodaHaziran 28, 2024-12:32 pm
TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor!Haziran 28, 2024-12:17 pm
Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldıHaziran 28, 2024-12:14 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !