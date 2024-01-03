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Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı!

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ocak 2024 - 13:32
Kanye West, karısı Bianca Censori’nin neredeyse çırılçıplak çekilmiş ‘ürkütücü’ fotoğraflarını paylaştığı için eleştiri yağmuruna tutuldu

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 1

Kanye West, Avustralyalı eşi Bianca Censori’nin ‘ürkütücü’ derecede müstehcen fotoğraflarını Instagram’da paylaştığı için hayranları tarafından adeta linç ediliyor.

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 2

Ye olarak bilinen 46 yaşındaki rapçi, Salı günü Bianca’nın üç fotoğrafını 18,4 milyon takipçisiyle paylaşarak, bu kareye “Bu yıl pantolon yok” başlığını yazarak eleştirilerin hedefi oldu.

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 3

Görüntülerde 28 yaşındaki Bianca, son derece açık bir sütyen, G-string, deri korse ve çoraplarla çiftin evinde poz verirken görülüyor.

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 4

Ye’nin hayranları hoşnutsuzluklarını dile getirmekte gecikmedi ve pek çok kişi Kanye’yi, çocukları North (10), Saint, (8), Chicago (5) ve Psalm’ın (4) hatırı için Bianca’nın müstehcen fotoğraflarını paylaşmayı bırakmaya çağırdı.

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 5

Hayranlarından biri dayanamayarak şu yorumu yazdı:

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 6

‘Partnerinizle fuhuş yapmayı bırakın.’

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 7

Bir başka kullanıcı ‘North (kızı) bunu görecek’ diye yazarken bir diğeri şunu ekledi:

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 8

‘Çocukların var dostum, büyüme vakti geldi.’

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 9

Ekim ayında, Kanye ile İtalya’ya yaptığı kaçamak sırasında aşırı derecede dikkat çeken kıyafetleri nedeniyle İtalyanlar arasında öfkeye yol açmıştı.

Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı! - Sayfa 10
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