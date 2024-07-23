Yargıtay’dan kiracıları sevindiren haber!

Yargıtay, zam anlaşmazlığı yaşadığı kiracısına uygunsuz saatlerde mesajlar atan, evin doğalgaz ve su vanalarını kapatan ev sahibini haksız buldu.
Hürriyet’te yer alan haberdeki iddiaya göre, ‘gece uygunsuz saatlerde mesajlar gönderen’ ev sahibi, kiracısının doğalgaz ve su vanasını kapattı. Kadını darp etti. Komşuların ihbarı üzerine binaya gelen polis olaya müdahale etti.
Kiracı, ev sahibinden şikâyetçi oldu. Ev sahibi hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘huzur ve sükunu bozma’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi ‘basit yaralama’, hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırıldı ancak ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan beraat ettirildi. Kiracı kararı Yargıtay’a taşıdı.
‘BERAAT KARARI HUKUKA AYKIRI’
Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ev sahibi hakkında verdiği beraat kararını hukuka aykırı bularak dosyayı geri gönderdi. Yargıtay gerekçeli kararında, “Ev sahibi olay gününden önceki gece kiracısına 6 mesaj, olay sabahı ise 3 mesaj göndermiştir. Ardından elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmıştır. Yerel mahkemenin atılı suçun unsurlarını gözetmeden beraat kararı vermesi hukuka aykırı bulunmuştur” denildi.