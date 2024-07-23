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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Temmuz 2024 - 14:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı.

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