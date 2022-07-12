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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü
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12 Temmuz 2022 - 16:39

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Kırımızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı karakterinden sonra reyting rekortmeni Yargı dizisinde başrol Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz bu rol ile beğenileri topladı. Dizinin yayın hayatına ara vermesiyle güzel oyuncu soluğu tatilde aldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 1

Son zamanların gözde oyuncularından biri olan Pınar Deniz hem oyuncu kimliğiyle hem de güzelliğiyle beğeni topluyor.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 2

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isim, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni alıyor.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 3

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Pınar Deniz bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 4

28 yaşındaki ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 5

Deniz, 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı o pozuyla yaklaşık 160 bin beğeni aldı.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 6

KAAN YILDIRIM İLE AŞKI İFŞA OLDU

Pınar Deniz’in, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları gündemi sarstı.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 7

İkilinin beraber, Urla’da tatil yaptığı sosyal medyada konuşuluyor.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 8

İşte Pınar Deniz’in o pozları…

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 9

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 10

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 11

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 12

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 13

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 14

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 15

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 16

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 17

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 18

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 19

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 20

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 21

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 22

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 23

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 24

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 25

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 26

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 27
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