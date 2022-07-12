Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü
Kırımızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı karakterinden sonra reyting rekortmeni Yargı dizisinde başrol Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz bu rol ile beğenileri topladı. Dizinin yayın hayatına ara vermesiyle güzel oyuncu soluğu tatilde aldı.
Son zamanların gözde oyuncularından biri olan Pınar Deniz hem oyuncu kimliğiyle hem de güzelliğiyle beğeni topluyor.
127
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isim, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni alıyor.
227
BİKİNİLİ POZ VERDİ
Ünlü oyuncu Pınar Deniz bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi.
327
28 yaşındaki ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
427
Deniz, 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı o pozuyla yaklaşık 160 bin beğeni aldı.
527
KAAN YILDIRIM İLE AŞKI İFŞA OLDU
Pınar Deniz’in, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları gündemi sarstı.
627
İkilinin beraber, Urla’da tatil yaptığı sosyal medyada konuşuluyor.
727
İşte Pınar Deniz’in o pozları…
827
927
1027
1127
1227
1327
1427
1527
1627
1727
1827
1927
2027
2127
2227
2327
2427
2527
2627