TÜMAY ÖZOKUR TİYATRO AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ SAHNEYLE BULUŞTU

Oyuncu koçu ve menajer Tümay Özokur, 25 yılı aşkın tecrübesiyle sektöre sayısız genç yetenek kazandırmaya devam ediyor. Yetişkin oyuncu eğitimlerinden sonra bu kez çocuklara yönelik çalışmalarına ağırlık veren Özokur, 6-16 yaş grubuna hitap eden “Çocuk Tiyatro Akademisi”ni hayata geçirdi. Yeni kurulan bu akademinin ilk sahne etkinliği geçtiğimiz akşam Kadıköy Tiyatro 34’te gerçekleşti. Minik yetenekler ilk kez sahneye çıkarak izleyici karşısında performans sergiledi ve adeta sahne tozunu yuttu.

“YEŞİLÇAM” RUHU SAHNEDE CANLANDI

Genel Sanat Yönetmenliği’ni Petek Güney’in üstlendiği, titizlikle hazırlanan “Yeşilçam” adlı oyun, izleyicilere nostaljik ve duygusal anlar yaşattı. Özellikle çocuk oyuncuların sergilediği başarılı performanslar seyirciden tam not aldı. Gösteri sonunda salonu alkış sesleri doldurdu.

Sahneye çıkan genç oyuncular arasında Ada Duman, Ahmet Mert Tatlı, Aras Döner, Azra Derin Azak, Beren Bora, Deniz Gökçe Sokullu, Dila Öğüt, Karen Tuhan, Neva Işım, Osman Tarık Taşdemir ve Yasemin Sarraç yer aldı. Genç yetenekler, bundan sonraki süreçte sahne ve ekranlarda daha fazla yer almak istediklerini dile getirdi.

BAŞARININ ARKASINDA UZMAN EĞİTMENLER VAR

Gösterinin başarısında akademinin deneyimli kadrosunun büyük payı bulunuyor. Şan eğitmeni Deniz Çevik, kareograf Leyla Yılmaz İpek, oyunculuk eğitmeni Ayşe Karagay ve genel sanat yönetmeni Petek Güney, öğrencilerinin sahnedeki performanslarını gururla izledi. Oyun asistanları Duygu Kalemci ve Bilge Keleş’in katkılarıyla sahneye taşınan gösterinin müzik düzenlemeleri ise Özgür Sevinç’e ait.

ÇEHOV İLE YETİŞKİN SAHNE EĞİTİMİ DE BAŞLADI

Tümay Özokur Akademisi’nin yetişkin sınıfı da tiyatro sahnesine adım atıyor. Anton Çehov’un kısa komedilerinden biri olan “Kutlama”, akademi eğitmeni Petek Güney tarafından yeniden uyarlanarak sahneye taşındı. Oyunun ilk temsili 19 Mayıs’ta Baba Sahne’de, ardından 18-20 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Tiyatro 34’te seyirciyle buluşacak.

Oyunda rol alan isimler ise şu şekilde: İrfan Batum, Hilal Canoğlu, Kutsal Şahin, Çağrı Türker, Sabriye Güner, Beyza Temel, Selçuk Aksu, Çağatay Teşki, Yusuf Seyyidoğlu, Fatmagül Kurt, Esma Kıran, Mehmet Ali Satıcı ve Duygu Kalemci. Yönetmen yardımcılığını Duygu Kalemci, oyun asistanlığını Bilge Keleş üstlenirken, müzikler yine Özgür Sevinç’e ait.



SANAT DÜNYASINDAN YOĞUN İLGİ

Gösteriyi izleyenler arasında televizyon ve sinema dünyasının önemli isimleri de yer aldı. Ünlü yönetmenler Bülent İşbilen ve Umut Gelgör, akademi eğitmenlerinden oyuncu Kubilay Karslıoğlu, televizyon yapımcısı ve gazeteci Savaş Kalafat ile usta gazeteci Yaşar Çakmak, gecede hazır bulundu. Tümay Özokur’a ve genç yeteneklere destek veren isimler, gösteri sonunda akademiyi kutladı.

Tümay Özokur, 2024-2025 sezonuyla birlikte tiyatro çalışmalarına da resmi olarak adım attı. Yıllardır reklam, dizi ve sinema alanındaki tecrübesini şimdi sahneye taşıyan Özokur’un öncülüğündeki bu projeler, sektörde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Tümay Özokur’un öteden beri hayali olan Tümay Özokur Üniversitesi için adımlar atıldı…