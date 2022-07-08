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Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler…

Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler…
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08 Temmuz 2022 - 15:31

Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler…

Hercai ve Destan dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin ve NBA basketbolcusu Cedi Osman’ın düğününden ilk kareler geldi. Rüya gibi bir törenle mutluluğa adım atan çifti Acun Ilıcalı nikah kıydı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Barış Falay’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 1

ATV’de ekrana gelen Hercai dizisiyle şöhrete kavuşan Ebru Şahin, 2020 yılında, NBA’de Cleveland Cavaliers’da oynayan Cedi Osman ile aşk yaşamaya başladı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin’e Kapadokya’da rüya gibi bir evlenme teklifi etti

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 3

Çok konuşulan evlilik teklifinin ardından Cedi Osman, Ebru Şahin’i doğum gününde ailesinden istedi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 4

İsteme törenin ardından nişanlanan çiftin mutlulukları fotoğraflara yansıdı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 5

Şahin düğün öncesi, “Makedonya’da aile arasında nikah yapmıştık. Burada arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım, çok da bir şey diyemiyorum.” ifadelerini kullandı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 6

Osman ise, “Hem yakın dostlarımız hem de ailemiz burada. Her şey çok güzel olsun.” dedi. Ünlü basketbolcu, Ebru Şahin’i gelinlikle gördüğü ilk anları da anlattı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 7

Cedi, “Gerçekten bayıldım. O an zaten bir anda gittim. Hiç yoktum o anda. (Gülüyor)” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 8

Magazin dünyasının gözde çifti iki yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini düğünle taçlandırdı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 9

Yılın çiftinin düğününe sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 10

Temsili olarak gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını medya patronu Acun Ilıcalı kıydı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 11

Temsili nikah esnasında Ilıcalı’nın sözleri konukları güldürdü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 12

Nikahta Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 13

Renkli ve neşeli anların yaşadığı nikahta Osman ve Şahin’in mutlulukları hayranlarını duygulandırdı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 14

Nikahta ‘evet’ demelerinin ardından çift öpüştü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 15

Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin’in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşırken, saç ve makyaj Önder Tiryaki yaptı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 16

Cedi Osman’ın damatlığı ise Ralph Lauren imzası taşıyor.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 17

Alaçatı’a gerçekleştirilen düğün sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 18

Şahin ve Osman’ın düğünün yarattığı etki ünlü markaları harekete geçirdi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 19

Dünyaca ünlü bir spor giyim markası ile saat markası çifte global reklamlarında oynaması için teklif götürdü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 20

Reklam tekliflerinin fiyatları ise dudakları uçuklattı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 21

Saat firmasının çifte verdiği reklam teklifi 3 milyon dolar.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 22

Giyim markası reklamalrında çiftin oynaması için 2 milyon dolar teklifinde bulundu.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 23

Peş peşe gelen reklam tekliflerine çiftin yaz sonu karar verecek.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 24

Ünlü çiftin gerçek nikah töreni, Cedi Osman’ın doğduğu Kuzey Makedonya’da gerçekleşti.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 25

Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 26

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü çift için “Mutluluklar dileriz” yorumunda bulundu.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 27

Farklı gelinliği ve tarzıyla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 28

Ebru Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile Çeşme’de fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 29

Cleveland Cavaliers’tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 30

Cedi Osman’ın, Ebru Şahin’e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğuna ilişkin haberler magazin basınına yansımıştı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 31

Osman, Şahin’e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden “Hayatımdaki en güzel şey..Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel.” diyerek bahsetmişti.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 32

Ünlü basketbolcu, “O bir tane… Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!” demişti.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 33

Şahin ise, “Birbirimizde her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.” diye konuşmuştu.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 34

Geçtiğimiz haftalarda Osman, Amerika’da kullandığı 18 milyonluk süper lüks otomobilini uçakla Türkiye’ye getirtmişti.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 35

ABD plakalı, İtalyan markası süper lüks spor otomobili Osman’ın düğün için getirttiği öne sürülmüştü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 36
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 37
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 38
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 39
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 40
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler... - Sayfa 41
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