Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler…
Hercai ve Destan dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin ve NBA basketbolcusu Cedi Osman’ın düğününden ilk kareler geldi. Rüya gibi bir törenle mutluluğa adım atan çifti Acun Ilıcalı nikah kıydı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Barış Falay’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı.
ATV’de ekrana gelen Hercai dizisiyle şöhrete kavuşan Ebru Şahin, 2020 yılında, NBA’de Cleveland Cavaliers’da oynayan Cedi Osman ile aşk yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz aylarda Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin’e Kapadokya’da rüya gibi bir evlenme teklifi etti
Çok konuşulan evlilik teklifinin ardından Cedi Osman, Ebru Şahin’i doğum gününde ailesinden istedi.
İsteme törenin ardından nişanlanan çiftin mutlulukları fotoğraflara yansıdı.
Şahin düğün öncesi, “Makedonya’da aile arasında nikah yapmıştık. Burada arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım, çok da bir şey diyemiyorum.” ifadelerini kullandı.
Osman ise, “Hem yakın dostlarımız hem de ailemiz burada. Her şey çok güzel olsun.” dedi. Ünlü basketbolcu, Ebru Şahin’i gelinlikle gördüğü ilk anları da anlattı.
Cedi, “Gerçekten bayıldım. O an zaten bir anda gittim. Hiç yoktum o anda. (Gülüyor)” şeklinde sözlerini sürdürdü.
Magazin dünyasının gözde çifti iki yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini düğünle taçlandırdı.
Yılın çiftinin düğününe sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Temsili olarak gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını medya patronu Acun Ilıcalı kıydı.
Temsili nikah esnasında Ilıcalı’nın sözleri konukları güldürdü.
Nikahta Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.
Renkli ve neşeli anların yaşadığı nikahta Osman ve Şahin’in mutlulukları hayranlarını duygulandırdı.
Nikahta ‘evet’ demelerinin ardından çift öpüştü.
Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin’in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşırken, saç ve makyaj Önder Tiryaki yaptı.
Cedi Osman’ın damatlığı ise Ralph Lauren imzası taşıyor.
Alaçatı’a gerçekleştirilen düğün sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
Şahin ve Osman’ın düğünün yarattığı etki ünlü markaları harekete geçirdi.
Dünyaca ünlü bir spor giyim markası ile saat markası çifte global reklamlarında oynaması için teklif götürdü.
Reklam tekliflerinin fiyatları ise dudakları uçuklattı.
Saat firmasının çifte verdiği reklam teklifi 3 milyon dolar.
Giyim markası reklamalrında çiftin oynaması için 2 milyon dolar teklifinde bulundu.
Peş peşe gelen reklam tekliflerine çiftin yaz sonu karar verecek.
Ünlü çiftin gerçek nikah töreni, Cedi Osman’ın doğduğu Kuzey Makedonya’da gerçekleşti.
Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü çift için “Mutluluklar dileriz” yorumunda bulundu.
Farklı gelinliği ve tarzıyla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi.
Ebru Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile Çeşme’de fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.
Cleveland Cavaliers’tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı.
Cedi Osman’ın, Ebru Şahin’e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğuna ilişkin haberler magazin basınına yansımıştı.
Osman, Şahin’e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden “Hayatımdaki en güzel şey..Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel.” diyerek bahsetmişti.
Ünlü basketbolcu, “O bir tane… Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!” demişti.
Şahin ise, “Birbirimizde her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.” diye konuşmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Osman, Amerika’da kullandığı 18 milyonluk süper lüks otomobilini uçakla Türkiye’ye getirtmişti.
ABD plakalı, İtalyan markası süper lüks spor otomobili Osman’ın düğün için getirttiği öne sürülmüştü.