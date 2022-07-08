Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! İşte düğünden ilk kareler…

Şahin ise, “Birbirimizde her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.” diye konuşmuştu.