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Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor
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01 Temmuz 2022 - 15:41

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler…

EVLENİYORLAR!

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evleniyor.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

7 Temmuz’da Çeşme’de düğün yapacak olan çift, bugün Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturacak.

YAZ GÜNCELLEMESİ

Evlendikten sonra İzmir’e yerleşen Gizem Karaca tatile çıktı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

Karaca, fotoğraflarını “yaz güncellemesi” notuyla Instagram’da paylaştı.

‘ÇOK SEVİYORUM’

2017 yılında ikinci kez anne olan Ceyda Düvenci, oğlunu yeni yaşını kutladı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

“Oğlum… İyi ki doğdun… Her şey gönlünün istediği gibi olsun… Çok seviyorum çok…”

HAMİLE GÜNLÜĞÜ

Geçtiğimiz kasım ayında anne olan Özge Özpirinçci, kızı Mercan’a hamileyken çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Şimdi bir bu fotograflara bakıyorum bir Mercan’a bakıyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum” notunu düştü.

AYNI YER, FARKLI ZAMAN

Mayıs ayında oğlu Milan’ı dünyaya getiren oyuncu Fulya Zenginer, aynı yerde iki farklı zamanda çekilen fotoğraflarını ‘Aynı yer geçen sene ve bu sene’ notuyla takipçileri ile paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

 HOŞÇAKAL 32!

33 yaşına basan oyuncu Melis İşiten, biten yaşı ile vedalaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

“32’ hoşça kalsın.

Veda etmeyi becermeden hoş gelemez yenisi, hep bunu bilir bunu söylerim.

Dünden beri onca ‘bir şey yaz’ demenize rağmen kelimelerle veda edemememin sebebi en unutamayacağım yaşlarımdan biri olmasıdır bu gidenin.

Canım biten yaşım.

Çok özeldin. Çok güçlüydün.

Birleştirdin, ayaklandırdın, büyüttün ve hayallerimize el verdin.

Neyin dövüşmeye değer olduğunu, hangi günahların ne bedelleri tokatladığını, var olmak ile sadece durmak arasındaki çarpıklığı, durduğum için başka birine dönüşmek üzereyken beni yerimden zıplatan o bir sürü bakışın ömürlük insanlarım olduğunu, ve yine ruhumuza sevdalıyız dedirterek tek bir rakı sofrasına bizi toplamış olmana minnettarım.

Hoşça kal.

Vedalaşıyor olmam unutulmaz olduğun gerçeğini değiştirmez.”

 SENSİZ 2 YIL

Oyuncu Yasemin Hadivent, 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden yeğeni Melisa’yı ölüm yıl dönümünde andı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman nikah masasına oturuyor

“Bir gün ona, ‘büyüyünce ne olmak istiyorsun’ diye sormuştum.
O da bana kelebek olmak istediğini söylemişti. ‘Rengarenk bir kelebek…’
Büyüdü bebek. Sıyrıldı kozasından. Kanatlanıp uçtu sonsuzluğa. İşte o uçuş, yaktı içimizi.
30 Haziran… Sensiz iki yıl…”

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