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Ünlü Oyuncu Trafik Kazası Geçirdi !

Ünlü Oyuncu Trafik Kazası Geçirdi !
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01 Ekim 2021 - 13:07
İşler Güçler dizisi ile ünlenen dizi ve sinema sanatçısı, memleketi Samsun’da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

İşler Güçler dizisiyle büyük çıkış yakalayan dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun’da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz’in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 L. 6.. plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor’un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.

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