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YAPAY ZEKA İNSANLIĞI NASIL ETKİLEYECEK ?

YAPAY ZEKA İNSANLIĞI NASIL ETKİLEYECEK ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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25 Şubat 2024 - 16:53

Yapay zekanın gizemli dünyası,
İnsanlığın kaderine dokunacak.
Bir dokunuşla yeni ufuklara yelken açılacak.

İşgücüne dokunacak eli,
Endüstrilerde dönüşüm başlatacak.
Otomasyonun hükmü, insan gücünü terk ederken yeni yollar arayacak insanlar…

Sağlık sektöründe ışık saçacak,
Yapay zeka, hastalıklara meydan okuyacak.
Teşhis ve tedavide yardımcı olacak,
Hayat kurtaracak, umut olacak.

Otonom araçlarla yollara düşecek,
Yapay zeka destekli taşımacılık,
Ulaşımı dönüştürecek, hız kazandıracak,
Güvenli ve verimli yollar açacak.

Eğitimde yeni bir çağ başlayacak,
Yapay zeka, öğrencilere rehber olacak.
Bireyselleştirilmiş öğrenme yolları,
Bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak.

Güvenlik ve gizlilik, yapay zekanın kollarında,
Siber dünyada savaşa zemin hazırlarken bir taraftan önemli ölçüde korunacak.
Veri güvenliğinde yeni önlemler alacak, çağımızın savaşı topla tüfekle değil artık yapay zeka biyolojik savaşa meydan okuyacak.

Enerji ve insan gerçek ve somuttur. Enerji, evrenin temel yapı taşlarından biridir ve tüm varlıkların var olması için gereklidir. Fiziksel ve biyolojik süreçlerde enerji önemli bir rol oynar ve yaşamın devamı için hayati öneme sahiptir.

İnsanlar da gerçek ve somut varlıklardır. Duygu, düşünce, hareket gibi birçok karmaşık süreçleri deneyimleyen ve etkileyen varlıklardır. İnsanlar duygularıyla, düşünceleriyle, eylemleriyle enerjiyi etkileyebilir ve yönlendirebilirler.

Enerji ve insan arasındaki ilişki karmaşık ve derindir. İnsanlar enerjilerini farklı şekillerde kullanabilirler ve enerjileriyle birlikte dünyayı etkileyebilirler. İnsanın içsel enerjisi, duyguları, düşünceleri ve eylemleriyle dış enerjiyi etkileyebilir ve değiştirebilir.

Bu nedenle, enerji insanın gerçekliği ve etkileşimi açısından yapay zeka ile eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

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