İmamoğlu ve Özel’e ‘Kılıçdaroğlu’ göndermesi! ‘Hançer siyasetinin aktörleri…’

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel ile rakibi Ekrem İmamoğlu hakkında “Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul’u lobilere mahkum adamlar yönetemez. Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri” ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cumhur İttifakı’nın Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar ile Bayrampaşa’daki millet bahçesinin açılışına katıldı.
Açılışın ardından konuşma yapan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden hedef aldı.
“Bu CHP’nin bir eş genel başkanı var, biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış” diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerçi Özgür Özel’den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de geçmişi de sıfırlarla doludur. Bunlar, milletin hafızasını küçümsüyorlar halbuki bu millet hatırlar ki Özgür Özel, dün insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini ‘Orta Çağ zihniyeti’ diye tabir eden kişidir. Kur’an kurslarına, oradaki yavrularımıza, hocalarımıza, ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekanın sahibi olan Erbakan Hoca’mıza 28 Şubat’ta acılar çektiren zihniyet neyse bunların da zihniyeti budur çünkü Özgür Özel, bu neslin ihyasına karşı her türlü kötü sözleri söyleyen bir zihniyetin mensubudur.
Bugün Fatih’in emaneti olan bu kutlu şehirde aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedirler. İşte birkaç yıl önce Savcı Selim Kiraz’ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır. Demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Bu milletin değerlerinden güç almayanlar, şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar, karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz, bu sözler bu kayadan alsa alsa toz alır.”