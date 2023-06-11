İstanbul’daki finalde şampiyon Manchester City!

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanan Manchester City oldu… Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Inter’i 1-0 yenen İngiliz ekibi, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasına kavuştu.
Guardiola yönetiminde Devler Ligi’nde ilk kez 2021’de finale çıkıp kupayı kaçıran Manchester City, bu kez İstanbul’da hata yapmadı ve kulübün uzun yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. İngiliz devine tarihi zaferi getiren golü 68. dakikada Rodri kaydetti.
Geride kalan dakikalarda Inter, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakalasa da skoru değiştiremeyince Manchester City, 2022-2023 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
DE BRUYNE SAKATLANDI
İngiliz devinin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne sakatlandı. 30. dakikada sağ üst baldırından sakatlanıp kendisini yere bırakan Belçikalı oyuncu tedavi görüp kendisini denedikten sonra 36. dakikada yerini Phil Foden’a bıraktı.
SESSİZLİĞİ RODRI BOZDU: 1-0
Bernardo Silva’nın ceza sahasının sağında çizgiden yaptığı ortada top savunmadan sekti. City oyuncuları penaltı itirazında bulunurken Rodri, penaltı noktasının biraz gerisinden sağ ayağıyla çektiği şutta topu köşeden filelere gönderdi.
INTER DİREKTEN DÖNDÜ!
71. dakikada Inter beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışından havalandırılan topu Dimarco kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak top üst direkten geri döndü. Dimarco ikinci şansında da topu takım arkadaşı Lukaku’ya nişanladı.
ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
90. dakikada Inter gole çok yaklaştı. Brozovic’in ortasında Gosens topu ceza sahasında içeriye çevirdi. Lukaku’nun kale ağzından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ederson çizgiden çıkardı. Seken top ise Stones’a çarpıp kornere gitti.
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
İngiltere Premier Lig’de son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, İstanbul’da bu şansızlığını kırdı.
Guardiola yönetimindeki Manchester City, iki yıl önce de “Devler Ligi”nde finale yükselmiş ancak Chelsea’ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı. İngiliz devi bu kez Inter’i İstanbul’da 1-0 yenerek müzesine ilk Şampiyonlar Ligi kupasını götürmeyi başardı.
İngiliz temsilcisi, daha önce 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı müzesine götürmüştü.