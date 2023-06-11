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İstanbul’daki finalde şampiyon Manchester City!

İstanbul’daki finalde şampiyon Manchester City!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2023 - 11:12
Manchester City, İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i yenerek tarihinde ilk kez Devler Ligi şampiyonluğu yaşadı. Dolu tribünler önünde oynanan finalde İngiliz devi, Rodri’nin golüyle kupaya uzandı.
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