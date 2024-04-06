21 yaşındaki ünlü model feci şekilde can verdi! Kan donduran olay

21 yaşındaki Ukraynalı model Anna Kraevskaya ve DJ sevgilisi Hysni Qestaj, İtalya’da 200 km hızla giden Ferrari’nin bariyerlere çarpması sonucu yanarak hayatlarını kaybetti. Kazada araba tamamen yandı ve çiftin cesetleri kömürleşmiş halde bulundu. Cesetler ise taktıkları farklı altın saatler sayesinde teşhis edilebildi.
21 yaşındaki Ukraynalı model Anna Kraevskaya ve DJ sevgilisi Hysni Qestaj, İtalya’da 200 km hızla giden Ferrari’nin bariyerlere çarpması sonucu yanarak hayatlarını kaybetti.
Kazada araba tamamen yandı ve çiftin cesetleri kömürleşmiş halde bulundu. Cesetler ise taktıkları farklı altın saatler sayesinde teşhis edilebildi.
İKİ PARÇAYA AYRILAN ARAÇ ALEV ALDI
Kaza, İtalya’da yoğun bir otoyolda meydana geldi. Saatte 200 kilometre hızla giden 100 bin sterlinlik süper otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı
Lüks araç çarpma anında ikiye bölündü ve yanmaya başladı. Ferrari GTC4’ün yalnızca üst düzey motorun arka kısmı sağlam kaldı.
ALTIN SAATLERİ SAYESİNDE TEŞHİS EDİLEBİLDİLER
Olay yerine trafik polisi, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri geldi ama yapabilecekleri bir şey kalmamıştı.
Araç içerisinde yanarak can veren 2 kişi arkadaşlarının ifadeleriyle ve kollarında bulunan altın saatlerle teşhis edilebildi.
İsviçre’nin Villeneuve kentinde yaşayan 40 yaşındaki DJ, arkasında anneleriyle birlikte Kosova’da yaşayan 11 ve 14 yaşlarında iki çocuk bıraktı.