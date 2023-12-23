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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi

Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Aralık 2023 - 13:04

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi nefesleri kesecek. Kritik maç öncesi Google’ın yapay zekası Bard, zorlu mücadele için tahminini açıkladı.

Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 1

Süper Lig’de büyük gün geldi çattı… Ligin 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 2

Dev derbinin oynanmasına sayılı günler kala iki ekibin taraftarlarını da heyecan sararken şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 3

GALATASARAY TARAFTARI DA ALINACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.

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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 4

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Google’nin yapay zekası Bard, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi.

 

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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 5

FENERBAHÇE’Yİ FAVORİ GÖSTERDİ

Bard’a göre Fenerbahçe %55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.

 

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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 6

%40 İHTİMALLE GALATASARAY…

Galatasaray ise %40 ihtimalle 2-0 veya 3-0’lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.

 

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Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi - Sayfa 7

%5 BERABERLİK

Son olarak ise maç %5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.

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