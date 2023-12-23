Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi nefesleri kesecek. Kritik maç öncesi Google’ın yapay zekası Bard, zorlu mücadele için tahminini açıkladı.
Süper Lig’de büyük gün geldi çattı… Ligin 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.
Dev derbinin oynanmasına sayılı günler kala iki ekibin taraftarlarını da heyecan sararken şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
GALATASARAY TARAFTARI DA ALINACAK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.
YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ
Google’nin yapay zekası Bard, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi.
FENERBAHÇE’Yİ FAVORİ GÖSTERDİ
Bard’a göre Fenerbahçe %55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.
%40 İHTİMALLE GALATASARAY…
Galatasaray ise %40 ihtimalle 2-0 veya 3-0’lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.
%5 BERABERLİK
Son olarak ise maç %5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.