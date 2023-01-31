Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…

IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Sıcak Kafa, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda oyuncularına fark atarak iMDB Starmetre zirvesine yerleşen isim büyük sürpriz yaptı. O isim Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel’e fark attı. İşte Türkiye’nin en popüler oyuncusu…
Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel’e fark atmayı başardı.
İşte en popüler oyuncular…
50. Bensu Soral
49. Ekin Koç
48. Kevork Malikyan
47. Gökçe Bahadır
46. Engin Altan Düzyatan
45. Kaan Urgancıoğlu
44. İlayda Akdoğan
43. İlayda Alişan
42. Ata Demirer
41. Haluk Bilginer
40. Cansu Dere
39. Cengiz Coşkun
38. Elçin Sangu
37. Pınar Deniz
36. Beren Saat
35. Dilan Çiçek Deniz
34. Alperen Duymaz
33. Hazal Subaşı
32. Mahir Günsiray
31. İbrahim Çelikkol
30. Selahattin Paşalı
29. Burak Özçivit
28. Nuri Bilge Ceylan
27. Aras Bulut İynemli
26. Ennis Esmer
25. Elia Kazan
24. Engin Akyürek
23. Çağatay Ulusoy
22. Hazal Kaya
21. Esra Bilgiç
20. Afra Saraçoğlu
19. Damla Sönmez
18. Ebru Özkan
17. Mustafa Uğurlu
16. Öznur Serçeler
15. Hande Erçel
14. Kerem Bürsin
13. Demet Özdemir
12. Ayça Aysin Turan
11. Mert Ramazan Demir
10. Numan Acar
9. Kıvanç Tatlıtuğ
8. Nilay Erdönmez
7. Cem Yiğit Üzümoğlu
6. Özge Özacar
5. Can Yaman
4. Tuba Büyüküstün
3. Burak Deniz
2. Tchéky Karyo
1. Serenay Sarıkaya
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