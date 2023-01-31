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Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…

Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…
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31 Ocak 2023 - 14:45

IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Sıcak Kafa, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda oyuncularına fark atarak iMDB Starmetre zirvesine yerleşen isim büyük sürpriz yaptı. O isim Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel’e fark attı. İşte Türkiye’nin en popüler oyuncusu…

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 1

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel’e fark atmayı başardı.

İşte en popüler oyuncular…

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 2

50. Bensu Soral

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 3

49. Ekin Koç

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 4

48. Kevork Malikyan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 5

47. Gökçe Bahadır

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 6

46. Engin Altan Düzyatan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 7

45. Kaan Urgancıoğlu

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 8

 44. İlayda Akdoğan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 9

43. İlayda Alişan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 10

42. Ata Demirer

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 11

41. Haluk Bilginer

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 12

40. Cansu Dere

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 13

39. Cengiz Coşkun

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 14

38. Elçin Sangu

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 15

 37. Pınar Deniz

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 16

36. Beren Saat

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 17

35. Dilan Çiçek Deniz

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 18

 34. Alperen Duymaz

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 19

33. Hazal Subaşı

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 20

32. Mahir Günsiray

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 21

31. İbrahim Çelikkol

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 22

30. Selahattin Paşalı

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 23

29. Burak Özçivit

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 24

28. Nuri Bilge Ceylan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 25

27. Aras Bulut İynemli

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 26

26. Ennis Esmer

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 27

25. Elia Kazan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 28

24. Engin Akyürek

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 29

23. Çağatay Ulusoy

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 30

22. Hazal Kaya

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 31

21. Esra Bilgiç

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 32

20. Afra Saraçoğlu

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 33

19. Damla Sönmez

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 34

18. Ebru Özkan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 35

17. Mustafa Uğurlu

 
Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 36

16. Öznur Serçeler

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 37

15. Hande Erçel

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 38

14. Kerem Bürsin

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 39

13. Demet Özdemir

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 40

12. Ayça Aysin Turan

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 41

11. Mert Ramazan Demir

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 42

 10. Numan Acar

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 43

9. Kıvanç Tatlıtuğ

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 44

8. Nilay Erdönmez

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 45

7. Cem Yiğit Üzümoğlu

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 46

 6. Özge Özacar

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 47

5. Can Yaman

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 48

4. Tuba Büyüküstün

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 49

3. Burak Deniz

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 50

2. Tchéky Karyo

Türkiye'nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 51

1. Serenay Sarıkaya

Bu haber www.medyaradar.com dan alınmıştır.

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