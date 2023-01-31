Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…

IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Sıcak Kafa, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda oyuncularına fark atarak iMDB Starmetre zirvesine yerleşen isim büyük sürpriz yaptı. O isim Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel’e fark attı. İşte Türkiye’nin en popüler oyuncusu…

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel’e fark atmayı başardı.

İşte en popüler oyuncular…