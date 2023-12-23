Mastechef All Star’da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu

Önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha artırmak istiyoruz. Tüm bu süreçlerde özellikle iki kurumumuz çok önemli. Kalkınma ajanslarımız ve Türk Patent ve Marka Kurumumuz. Coğrafi işaret tescili çok kolay alınmıyor. Çok kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz. Buradan tüm yerel paydaşlarımıza hatırlatmış olalım, kalkınma ajanslarımız onların yanında.