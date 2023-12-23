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Mastechef All Star’da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu

Mastechef All Star’da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Aralık 2023 - 12:47

Masterchef All Star’da geri sayım sürüyor. All Star şampiyonunun belli olacağı Masterchef’te son ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan ismin belli olduğu Masterchef’te Sanayi Bakanı konuk oldu.

Mastechef All Star'da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu - Sayfa 1

Masterchef All Star’da hafta boyunca kırmızı ve mavi takımı kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın 3-0 kazandığı All Star’da yarışmacılar ekrana gelen son bölümde ödül oyununu oynadı. Türkiye’nin önemli coğrafi ürünleriyle yarışmacılar takım olarak yaratıcı tabaklar yaptı.

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Mastechef All Star'da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu - Sayfa 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuk olduğu Masterchef’te coğrafi işaret tesciline dikkat çekildi. Bakan Kacır, “Türkiye’nin yerel değerlerine katma değerler katabilmek amacıyla, coğrafi işaret tescilini çok önemsiyoruz. Türkiye çok zengin ürün çeşitliliği açısından. Dünyada Çin’den sonra ikinci sıradayız. Özellikle odaklandığımız alan yerel değerlerimizi uluslararası arenada daha güçlü şekilde koruyabilmek. Avrupa Birliği coğrafi işaret ürün sayımızı 19’a çıkarmayı başardık.

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Mastechef All Star'da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu - Sayfa 3

Önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha artırmak istiyoruz. Tüm bu süreçlerde özellikle iki kurumumuz çok önemli. Kalkınma ajanslarımız ve Türk Patent ve Marka Kurumumuz. Coğrafi işaret tescili çok kolay alınmıyor. Çok kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz. Buradan tüm yerel paydaşlarımıza hatırlatmış olalım, kalkınma ajanslarımız onların yanında.

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Mastechef All Star'da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu - Sayfa 4

Türkiye’nin yerel değerleri tüm dünyada şeflerin mutfaklarına taşınma imkanına sahip oluyor. Biz bu işe daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yerel kıymetlerine çok daha fazla sahip çıkacağız.” dedi.

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Mastechef All Star'da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu - Sayfa 5

YARATICI MENÜ YAPILDI

Her takım ikişer tane ürün seçti. O ürünler; nar, sarımsak, tarhana ve kestane oldu. Yarışmacılar bu ürünlerde 5 adet tabaklar yaptı. Haftanın ilk oyununu ve ödülü kazanan takım kırmızı oldu.

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Mastechef All Star'da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu - Sayfa 6

ÖDÜL OYUNUNU KAZANDI

Kırmızı takım yarışmacıları ödül için tekrar mücadele etti. Son ödül oyununu kazanan Eren oldu.

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