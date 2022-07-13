Yalıkavak’ta 21 bin 820 TL’lik hesap şoku!

Bodrum, bu sene Ruslar’ın bir numaralı tatil adreslerinden oldu.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre Türkbükü ve Yalıkavak’ı mesken tutup yüzen saraylarıyla Bodrum koylarına demir atan Ruslar, dünyaca ünlü mekanları da ihya etti.

Önceki akşam Yalıkavak’taki dünyaca ünlü bir mekana giden iki Rus tatilci, deyim yerindeyse tıka basa yedi.

TÜM DENİZİ YEDİLER!

Istakozdan levreğe, istiridyeden yengece kadar birçok deniz ürünü tüketti.

Gece sonunda çıkan hesap ise tam tam 21 bin 820 TL’ydi. 850 gramlık ıstakoza 5.525 TL, 1.100 kilogram levreğe 2.420 TL ödeyen Ruslar’ın adisyonuna servis bedeli de 1.970 TL yazıldı.

Mekan adisyonun sonuna düştüğü “Yine bekleriz!” notuyla da sosyal medyada espri konusu oldu.