Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yalıkavak’ta 21 bin 820 TL’lik hesap şoku!

Yalıkavak’ta 21 bin 820 TL’lik hesap şoku!
2 views
13 Temmuz 2022 - 15:42

Bodrum, bu sene Ruslar’ın bir numaralı tatil adreslerinden oldu.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre Türkbükü ve Yalıkavak’ı mesken tutup yüzen saraylarıyla Bodrum koylarına demir atan Ruslar, dünyaca ünlü mekanları da ihya etti.

Önceki akşam Yalıkavak’taki dünyaca ünlü bir mekana giden iki Rus tatilci, deyim yerindeyse tıka basa yedi.

Yalıkavak'ta 21 bin 820 TL'lik hesap şoku!

TÜM DENİZİ YEDİLER!

Istakozdan levreğe, istiridyeden yengece kadar birçok deniz ürünü tüketti.

Gece sonunda çıkan hesap ise tam tam 21 bin 820 TL’ydi. 850 gramlık ıstakoza 5.525 TL, 1.100 kilogram levreğe 2.420 TL ödeyen Ruslar’ın adisyonuna servis bedeli de 1.970 TL yazıldı.

Mekan adisyonun sonuna düştüğü “Yine bekleriz!” notuyla da sosyal medyada espri konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Faruk Aydın’dan korkutan uyarı! ‘Koronavirüste sert dalga başladı’Prof. Dr. Faruk Aydın’dan korkutan uyarı! ‘Koronavirüste sert dalga başladı’
Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı uyarısı! ‘Ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar…’Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı uyarısı! ‘Ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar…’
Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında açıklama! ‘Durumu çok ağır…’Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında açıklama! ‘Durumu çok ağır…’
‘Marburg virüsü’yle başımız fena dertte! Belirtiler çıktıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor‘Marburg virüsü’yle başımız fena dertte! Belirtiler çıktıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Faruk Aydın’dan korkutan uyarı! ‘Koronavirüste sert dalga başladı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
oğlu İle başı dertte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı uyarısı! ‘Ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında açıklama! ‘Durumu çok ağır…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Marburg virüsü’yle başımız fena dertte! Belirtiler çıktıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında yaşanan kavga ortaya çıktı! ‘Sen kimsin ki beni…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalıkavak’ta 21 bin 820 TL’lik hesap şoku!
SON DAKİKA HABERLERİ
Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildiTemmuz 13, 2022-4:19 pm
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il 13 Temmuz hava durumu…Temmuz 13, 2022-3:36 pm
Datça açıklarında korkutan deprem! Şiddeti 4 büyüklüğünde kaydedildiTemmuz 13, 2022-3:33 pm
Son dakika hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak?Temmuz 13, 2022-9:23 am
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı! Cuma günü (1 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 1, 2022-9:43 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !