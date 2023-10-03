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Yalı Çapkını’na tepki yağdı. Fragmandaki sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yalı Çapkını’na tepki yağdı. Fragmandaki sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 16:29

Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 40. bölüm fragmanında Orhan ile reşit bile olmayan Dicle’nin yakınlaşmasına tepki yağdı.

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın 40. bölüm fragmanında Orhan ile reşit bile olmayan Dicle’nin yakınlaşmasına tepki yağdı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı sevilen dizi Yalı Çapkını, yeni sezona bomba gibi geri döndü.

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2. sezona yeni karakterlerle ve değişen senaryoyla başlayan dizinin yeni bölüm fragmanında tepki çeken bir olay yaşandı.

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Ferit’in babası Orhan’ın tarzını değiştirmesi ve ardından evin çalışanı Dicle’yle sık sık iletişime geçmesi kafaları karıştırmıştı.

40. bölüm fragmanında da Dicle ve Orhan’ın yakınlaşması ve henüz reşit olmayan Dicle’nin Orhan’ın dudaklarına dokunması ‘pedofiliye özendiriyorlar’ yorumlarına neden oldu.

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