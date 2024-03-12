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İsrail kalbinden vuruldu. Dünya bu olayı konuşuyor

İsrail kalbinden vuruldu. Dünya bu olayı konuşuyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Mart 2024 - 15:17
Ayladır devam eden İsrail-Hamas savaşının tüm coğrafyaya yayılması bölgede yaşayan milyonlarca insanın korkulu rüyasıydı. İran destekli Irak İslami Direnişi, İsrail’in başkentindeki Ben Gurion Havaalanını İHA ile vurdu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail HAMAS savaşı zaman zaman çevredeki ülke topraklarına da yayılıyor. Irak topraklarında İran destekli Irak İslami Direnişi İsrail’in başkentinde yer alan Ben Gurion Havaalanını vurdu.

İHA ile saldırı anları örgüt tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra tüm dünya İsrail’in kalbinden vurulmasını konuştu.

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İran destekli grubun açıklamasında “Irak’taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, işgalci İsrail’in derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanı’nı insansız hava aracıyla hedef aldı” denildi.

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“OPERASYONLARIN İKİNCİ AŞAMASININ BİR PARÇASI”

Irak İslami Direnişi saldırının Gazze’deki Filistin halkını desteklemek ve İsrail’in masum sivillere yönelik katliamlarına karşılık vermek amacıyla yapılan operasyonların ikinci aşamasının bir parçası olduğu, düşmanın kalelerini vurmaya yönelik çabalarının devam ettiği ifade edildi.

Irak İslami Direnişi geçtiğimiz günlerde de Hayfa’daki petrol rafinerilerini, Golan Tepeleri’nin kuzeyindeki bir İsrail istihbarat üssünü ve Rosh-Pina Havalimanı’ndaki bir askeri bölgeyi hedef almıştı.

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