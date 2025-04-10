YAKLAŞIK 2.9 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ ATLI KÖŞK SATILACAK!

İstanbul Emirgan’da yer alan tarihi Atlı Köşk, Sabancı ailesiyle yaşanan uzun süren miras davalarının ardından satışa çıkarılacak. Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın torunu olduğunu iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk’ün “satış yoluyla ortaklığın giderilmesi” talebiyle açtığı davayı kazandı.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Sevilay Sabancı Çınar, Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’dan doğduğunu ancak evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ederek 21 yıl önce Sabancı ailesine karşı miras davası açmıştı. Adana Sulh Hukuk Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile mirasçılığı tescillenen Çınar, Sabancı Ailesi’nden hakkını alamadığını belirterek Atlı Köşk’ün de içinde bulunduğu gayrimenkul paylaşımına yönelik dava açtı. Mahkeme, Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki mülkiyet hakkını Sevilay Sabancı Çınar lehine tescil etti.

SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIK GİDERİLECEK

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, köşkün ortaklık yoluyla satışa çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme kararına göre, Atlı Köşk açık artırma yoluyla satılacak ve elde edilen gelir, tapudaki hisselere göre dağıtılacak. Satış işleminin herkese açık ihaleyle yapılacağı belirtildi.

SATIŞA ÖZEL BİR DÜZENLEME YOK

Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatı M. Çağrı Bağatur, açık artırmanın herkese açık bir ihale olarak yapılacağını ve Sabancı ailesine herhangi bir öncelik tanınmayacağını duyurdu. Mahkeme kararında da böyle bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.

KÖŞKÜN DEĞERİ: YAKLAŞIK 2.9 MİLYAR TL

Avukat Bağatur, Atlı Köşk ve çevresindeki yapıların toplam değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl süren hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde ederek köşkün satışını sağladı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net